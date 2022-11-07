民主黨「瞄準」新興女性選民 想拚11月驚奇

期中選舉8日投票，多數民調顯示共和黨勝算居多，但仍有民調顯示可會有「11月驚奇」，民主黨候選人後來居上。圖為喬治亞州5日的民主黨選舉的鼓勵投票宣導車。(美聯社）

洛杉磯時報6日分析，此次期中選舉 既傳統又不尋常，傳統的是拜登總統的支持率維持在40%左右低點，高通膨重傷經濟，回到傳統上執政黨在期中選舉多數遭到挫敗；但異常的是，上次大選結束和今年期中選舉投票前，都發生政治暴力事件，分別是國會暴亂與眾院議長夫婿遇襲，加上前是聯邦最高法院推翻墮胎 權保障，以及再之前有前總統深陷空前官司，且暗示他將再戰總統。

各方分析顯示，共和黨可能在國會參院至少翻盤一席，民主黨 前景堪憂，本希冀倡議墮胎權的少數女性選民扭轉局勢。

無黨派競選分析媒體「選舉內幕」(Inside Elections)總編輯岡薩雷斯(Nathan Gonzales)說：「歷史趨勢難破，此次選舉的基礎依然是經濟困境，執政黨會受創。」

近期民調與提早投票數據顯示，共和黨在此次改選的眾院435席、參院34席、36個州長及其他州與地方職位的優勢並不平均，這讓部分民主黨人企盼扭轉眾院最糟情況並維持參院多數。

羅訴韋德案策動選民 或影響選情

儘管墮胎議題已非選民首要考量，專家表示，受到聯邦最高法院6月推翻1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)策動的少數選民，可能就足以影響選情。

華府智庫「布魯金斯研究院」(Brookings Institution)政府研究資深研究員胡達克(John Hudak)說：「若是在選情膠著的喬治亞州和俄亥俄州，2%或3%的新興女性選民可能受到刺激，且是民調專家難料的變數。」

最高法院6月對「道布斯訴傑克森婦女衛生組織」訟案(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)做出廢止聯邦墮胎權的裁決後，民主黨選情大好，在那之後的五場補選表現亮眼，堪薩斯州的反墮胎公投也取勝。

民主黨希望維持此氣勢到11月8日，推動像2018年一樣成功的動員，讓新冒出的年輕選票，支持民主黨。

民調專家瑟琳達·雷克(Celinda Lake)形容這群人是「激增的民主黨人」，並表示這群人是民主黨表現優於預期的關鍵。

雷克說：「創紀錄的年輕民主黨女性登記投票，但她們真的會投嗎？我們需要贏得許多女性選民的支持，填補流失的男性選民空缺，這就是關鍵。」