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亞利桑納共和黨候選人雷克辦公室 收到不明粉末信

不想用推特了嗎？這裡有個新選擇

大選陰謀論籠罩 共和黨參選者 選後是否承認結果？

編譯洪毅／綜合6日電

前總統川普宣傳的選舉舞弊陰謀論持續籠罩當前的期中選舉，信奉者在網路上播種，蔓延整個雲端世界，為選舉添下令人不安的前兆；這些陰謀論者不乏檯面上的人物，且一面倒支持共和黨，共和黨全國委員會主席羅娜‧麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)6日則說，在「走完所有程序」之後，當然會接受選舉結果。

政治新聞網Politico報導，該新聞網實際瀏覽包括臉書(Facebook)、推特(Twitter)在內，多個社群平台的社團達數以萬計的陰謀論貼文後，發現混合「民主黨操控選舉結果」、「深層政府」、「剝奪右翼民眾人權」、新冠「人造」病毒等陰謀論，正在複雜交織而在網路上散播。

例如10月時，一名來自威斯康辛州的陰謀論信奉者在Telegram上的地方社團貼文，稱當地的計票機器「或已遭到」左翼組織操縱；一名同樣信奉陰謀論的威州政府官員看到此貼文後，藉此聲稱應「高度警惕」期中選舉；最後是川普在Truth Social轉發這些貼文，說「遭到操控的選舉，真是糟糕」。

陰謀論信奉者、或是選舉合法性質疑者不乏檯面上的共和黨人物，例如競選密西根州務卿的克里斯提納‧卡拉莫(Kristina Karamo)轉發消息，稱期中選舉將出現「死人投票」；角逐連任的威斯康辛州聯邦參議員強生(Ron Johnson)面對媒體提問時，拒絕表態若敗選將接受選舉結果。

麥克丹尼爾6日在有線電視新聞網(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)上，對於主持人戴娜‧巴許(Dana Bash)「共和黨人是否應接受選舉結果」的提問時，表示若重新計票，提出意見，甚至對簿公堂等程序都走完後，那「所有人都應該接受這個結果」。

巴許還提及強生不願表態接受選舉結果，還說「我無法預測民主黨下一步會是什麼」；對此麥克丹尼爾重申，這些口舌之快無益於事，若已「用盡程序」，那就應該接受選舉結果。

但不論如何，網路上的陰謀論已成為現實行動，例如在亞利桑納州等地，有民眾自發在投票箱附近監視周遭一舉一動；一些智庫學者擔心，這樣的火種最終有觸發暴力事件之虞。

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