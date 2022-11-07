選前最後衝刺 兩黨都瞄準非裔男性選票

圖為在喬州的非裔選民鼓勵投票，喬州聯邦參員兩黨候選人都是非裔，選情民調不分上，並非民主黨所能掌握。(美聯社)

期中選舉即將在8日投票，最後關頭兩黨都在全力瞄準非裔 男性催票。非裔男性數十年來一直是民主黨 人的鐵票倉，但這次部分非裔男性感到共和黨 為他們提供了階層躍升機會，共和黨人從中看到機遇，在大力爭取非裔男性的支持。

喬治亞州29歲的威廉森(Jonathan Williamson)來自民主黨家庭，父母、祖輩、朋友、鄰居和他本人歷來都投民主黨人的票，但如今他表示，投民主黨人將不再是他的自動選擇。他作為一個建房商，感覺自己在稅收政策上更像共和黨人，表示在州長選舉中，將投給爭取連任的共和黨人坎普(Brian Kemp)。

在選情膠著的北卡羅來納、喬治亞和威斯康辛州，兩黨最終的勝負可能靠數千票定奪，因此在決定哪個黨掌控本州州長和國會參院席位上，非裔男性將發揮至關重要的作用。共和黨希望削弱民主黨人的鐵票群，民主黨人則試圖避免出走潮，兩黨都加大了對非裔男性的訴求，尤其是在經濟議題上。

民主黨的民調機構HIT策略公司創辦人伍德伯里(Terrance Woodbury)說：「共和黨人發現新的選民搖擺群，民主黨人不得不重視，要給非裔男性一個充分理由，為何要在期中選舉投自己的票，而不是光簡單地說別人是壞傢伙。」

HIT公司10月13日的調查顯示，全國13%的非裔男性將在期中選舉投票支持共和黨的國會參議員候選人，而今年1月還只有9%。12%的非裔男性尚未決定，72%的人支持民主黨。

民主黨民調專家貝爾切(Cornell Belcher)說，少部分非裔男性歷來支持共和黨，支持率在11%到15%之間浮動，但比率始終高於非裔女性。

與多數選民一樣，非裔男性認為經濟問題最重要。對經濟的擔憂促使部分非裔男性轉向共和黨，即使表示要支持民主黨人的非裔男性也說，共和黨人傳遞的信息表達了他們的心願。

自歐巴馬當選以來，民主黨人贏得非裔男性的比重逐步降低，馬侃參議員2008年只獲5%的非裔男性選票，而川普2020年獲得19%的非裔男性支持。川普執政的2016至2019年，中位非裔家庭的財富約增長33%，非裔與白人的財富差距從10倍縮小到8倍。