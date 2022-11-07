裴洛西夫遭襲 近9成美國人憂政治暴力增加

眾院議長裴洛西之夫保羅遇襲，引發美國人對政治暴力憂心。（Getty Images）

國會眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)丈夫保羅(Paul Pelosi)遭襲擊事件，反映美國政治暴力的嚴重惡化程度實在令人震驚，在期中選舉前更是高危期。在襲擊事件發生後一星期做的一項民調 說明了，不分黨派的美國人，都廣泛擔憂政治暴力增加的危險。

由華盛頓郵報與美國廣播公司(ABC)聯合做的民調指出，88%擔心兩黨政治分歧的加劇，會導致增加政治暴力的風險，其中超過60%的人更「非常擔心」。

對於哪個政黨需要負責，31%歸咎共和黨 ；認為民主黨 要負責的有25%；32%則指兩黨都有責任。同樣大多數民主黨人與共和黨人均互相指責對方，說明了民調受訪者本身也存在黨派分歧。

民調發現，95%的民主黨人、87%的共和黨人及86% 的獨立人士，都在某種程度上擔心政治暴力的風險會增加。其中75%民主黨人表示非常擔心，共和黨人與獨立人士分別為56%及61%。

66%的民主黨人認為共和黨應該為政治暴力的風險承擔更多責任，56%的共和黨人反指民主黨要負責；39%獨立人士認為兩黨都有責任。

從性別來統計，女性較與男性擔心政治暴力風險增加，有92%女性表示擔心，男性的比例為 83%。超過三分之二的女性聲稱非常擔心。

38%女性認為共和黨要負責，18%女性歸咎民主黨，33%指兩黨都有責任；男性有32%指責民主黨人，24%指共和黨人有責，30%認為兩黨都有責任。

在保羅遇襲後，政治暴力讓兩黨政治人物人人自危，但專家表示，政治暴力的目標已不限於政客及一些富豪，地方選舉工作人員、學校董事會成員甚至圖書館員受到的威脅，在期中選舉前已出現了幾個月。

馬里蘭大學恐怖主義研究聯盟的高級研究員詹森(Michael Jensen)承認，如果有人將目標瞄準了上述這些人，然後決定動手的話，實在沒有甚麼辦法能夠阻止他。