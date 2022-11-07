最後衝刺 拜登紐約、川普佛州急催票 民主黨選情看壞 共和黨信心滿滿

紐約州長選舉，共和黨候選人李修頓支持度直逼民主黨霍楚。拜登總統6日專程趕到紐約，為霍楚助選。(美聯社)

距期中選舉8日投票僅剩一天，拜登總統6日抵達紐約州，前總統川普 則在佛州，兩人都想在最後催出更多的支持選民；無黨派民調及選情預測在投票日前，多顯示共和黨 選情極佳，可望拿下眾院多數，參院選情則兩黨都有機會；民主黨 策士承認，選情倒向共和黨，共和黨則信心滿滿，認為相挺該黨的「紅潮」勢必席捲全國。

紐約州長選舉 民主黨霍楚陷苦戰

路透報導，對民主黨而言，6日在傳統親民主黨地區的造勢，是把選情失利縮到最小的最後機會；拜登來到紐約州威徹斯特郡(Westchester County)，當地平常是紐約市以外，民主黨的鐵票倉，但共和黨隱然將有所斬獲；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)面臨共和黨候選人李修頓(Lee Zeldin)頑強挑戰，令人意外；此外，紐約州各選區，民主黨現任國會眾議員都與共和黨對手陷入苦戰。

民調低迷 拜登支持率僅4成

拜登的施政滿意度低迷也是民主黨選情不利的原因之一；據路透╱艾普索斯上周民調，拜登的支持率在全國只有40%；有些民調則低於40%。

拜登及歐巴馬、柯林頓兩位前總統在最近拉票時大聲警告，女性墮胎權、社會安全乃至民主制度，都岌岌可危，繫乎這次選舉。但共和黨認為這都是選舉語言，民主黨要為高通膨高物價高利率，民生帶來的痛苦負全責，

副總統賀錦麗人在芝加哥民主黨大本營固票；她大力鼓吹民主黨若能在參院多拿兩席，全國保護墮胎權法案就能過關，讓拜登簽字立法。

第一夫人吉兒‧拜登則前往共和黨主政的德州踢館，當地只有個把選區兩黨競爭激烈。

期中選舉還剩一天，前總統川普6日在佛州為聯邦參議員魯比歐站台助選。(美聯社)

佛州站台 川普要選民輾碎對手

川普6日抵達佛州邁阿密，在造勢場合表示，再過兩天佛州人民就會「讓我的好友魯比歐(Marco Rubio)連任」；魯比歐是現任聯邦參議員，他的競選對手是民主黨聯邦眾議員戴敏斯(Val Demings)。

川普另對歡呼不已的群眾說，「各位要選德桑提斯(Ron DeSantis)當州長」，在他冗長演講中第一次也是唯一一次提到德桑提斯；川普5日在賓州有四場造勢，在第二場時還揶揄德桑提斯，用諧音說佛州州長是「德假正經」(Ron De-Sanctimonious)，原因在德桑提斯隱然成為川普2024想代表共和黨角逐白宮的大敵。

川普提到民主黨眾院議長裴洛西時罵說，「瘋裴洛西，她最近在幹嘛？」另呼籲選民用選票把裴洛西趕離眾院議長職。泛指民主黨時，川普升高言詞鋒利度，要選民「輾碎那些共產黨」，另指「激進民主黨走共產、馬克思路線，正是美國人民加入我們偉大運動的原因之一」。

聲勢大好 共和黨可望奪眾院

川普口出此言，適逢共和黨近幾周聲勢大振，可望在8日期中選舉獲勝；RealClearPolitics預測，共和黨鐵定拿下眾院，參院也可能贏。

川普6日表示，假如共和黨國會兩院都拿下，「必須立即強力恢復我國南方邊界」，另呼籲把海關及邊境巡邏隊、緝毒署的幹員人力「加倍」。

川普周末賣力助選，旋風式造訪多地，還打算前往俄亥俄州；他希望8日期中選共和黨大勝，能為2024年總統選舉產出動力，而川普估計在選後數日或數周便宣布再戰2024。