我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州費城傳槍響 九人送醫

MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

疏遠黨內極右派 新英格蘭共和黨標榜溫和派

編譯郭宣含／綜合5日電
羅德島州克蘭斯頓市20年多來首位共和黨華裔前市長馮偉傑疏遠共和黨極右派，盼能在傳統的民主黨堡壘州吸引更多選民支持，當選國會眾議員。(美聯社)
羅德島州克蘭斯頓市20年多來首位共和黨華裔前市長馮偉傑疏遠共和黨極右派，盼能在傳統的民主黨堡壘州吸引更多選民支持，當選國會眾議員。(美聯社)

新英格蘭地區許多共和黨人在民主黨堡壘取得進展，他們疏遠共和黨極右派，將自己標立為中間派，盼能在傳統的民主黨堡壘州吸引更多選民支持，有利於共和黨在期中選舉獲得更多席次。

紐約時報報導，羅德島州克蘭斯頓市(Cranston)逾20年來首位共和黨華裔前市長馮偉傑(Allan Fung)日前競選時獲選民圍繞；附近康乃狄克州的共和黨前州議員羅根(George Logan)夾雜英文和西班牙話挨家挨戶拜訪郊區選民；再往南，緬因州聯邦前眾議員波利金(Bruce Poliquin)則努力疏遠黨內極右派，強調要將「緬因州傳統」帶回國會。

報導指出，有別於共和黨內許多否認2020年總統選舉結果的政治人物，新英格蘭地區共和黨候選人強調自己是中間派，希望藉此獲得選民青睞，擴大眾院共和黨人的多數。

該區環境近年逐漸不利於共和黨：新英格蘭共和黨代表自2006年起幾乎全遭剔除，在該區22場眾院選舉，共和黨人僅拿下一個席次。波利金2018年連任失敗後，共和黨在該區可說是全軍覆沒，僅剩下聯邦參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins，緬因州)「一『席』尚存」。

如今，共和黨領袖積極恢復共和黨在新英格蘭地區的地位，該區的選民組成正是共和黨人鎖定該區的主因，新英格蘭地區約三分之一至半數註冊選民沒有所屬政黨，他們向來支持可以跨黨派合作、不會死守政黨腳步的政治人物；例如柯林斯和獨立聯邦參議員金恩(Angus King，緬因州)，兩人均參與兩黨協商且曾支持民主黨主導的法案。

共和黨希望對民主黨心生不滿的民主黨選民和獨立選民倒戈，在民主黨選區轉而支持傳達更實務訊息的共和黨候選人。

全國民主黨人則大筆注資對抗挑戰新英格蘭區的共和黨對手，部分民主黨人謹慎看待共和黨人擴大的影響力，並積極說服選民，儘管這些共和黨候選人提出主流政見，但投給他們就等於賦權於共和黨極端派。

近期民調落後馮偉傑的民主黨對手、羅州財政廳長馬格齊納(Seth Magaziner)表示，共和黨人企圖將不是溫和派的人包裝成溫和派，並稱對手並無傾溫和派的紀錄。

共和黨 民主黨 新英格蘭

上一則

39場州級選舉36敗 南卡民主黨圖甩16年魔咒

下一則

喬州逾250萬人提前投票破紀錄 「紅轉藍」再受挑戰

延伸閱讀

期中選舉最後周末 拜登、歐巴馬費城合體 川普賓州助選

期中選舉最後周末 拜登、歐巴馬費城合體 川普賓州助選
人口40萬約占10% 亞裔左右內州選情 兩黨必爭

人口40萬約占10% 亞裔左右內州選情 兩黨必爭
期中選舉對股市有何影響？歷史經驗這麼說

期中選舉對股市有何影響？歷史經驗這麼說
通膨問題牽動期中選舉 民主黨恐流失拉美裔票

通膨問題牽動期中選舉 民主黨恐流失拉美裔票

熱門新聞

醫護人員到排隊現場搶救受傷者。(美聯社)

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

2022-10-30 09:54
無糖汽水(diet soda)使用甜味劑(sweetener)，近來不少研究指出其不利於腸道中重要蛋白的形成。(Pixabay)

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

2022-11-02 12:12
眾議院議長裴洛西在洛杉磯的住宅28日凌晨遭歹徒入侵，丈夫保羅（82歲）以「密語」報警，救了自己一命。（美聯社）

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

2022-10-29 10:15
悲劇後的梨泰院 而在踩踏事件發生後，大量的警力及救援人力在現場搶救，梨泰院斜坡上人潮幾被淨空，地上雜物散落一地。（路透）

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

2022-10-30 17:02
總統拜登。資料照。（Getty Images）

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

2022-11-01 09:09
超市架子上標榜「幫助增強免疫力」的商品琳瑯滿目，但通過汲取食物中的維生素和礦物質，就能擁有健康身體嗎？專家來解答。(Pexels)

快看世界／吃增強免疫食物 沒做對這點等同徒勞

2022-11-03 12:23

超人氣

更多 >
英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症
腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職
日光節約轉換時間 反對者稱影響健康

日光節約轉換時間 反對者稱影響健康
華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才

華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才
美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵