疏遠黨內極右派 新英格蘭共和黨標榜溫和派

羅德島州克蘭斯頓市20年多來首位共和黨華裔前市長馮偉傑疏遠共和黨極右派，盼能在傳統的民主黨堡壘州吸引更多選民支持，當選國會眾議員。(美聯社)

新英格蘭 地區許多共和黨 人在民主黨 堡壘取得進展，他們疏遠共和黨極右派，將自己標立為中間派，盼能在傳統的民主黨堡壘州吸引更多選民支持，有利於共和黨在期中選舉獲得更多席次。

紐約時報報導，羅德島州克蘭斯頓市(Cranston)逾20年來首位共和黨華裔前市長馮偉傑(Allan Fung)日前競選時獲選民圍繞；附近康乃狄克州的共和黨前州議員羅根(George Logan)夾雜英文和西班牙話挨家挨戶拜訪郊區選民；再往南，緬因州聯邦前眾議員波利金(Bruce Poliquin)則努力疏遠黨內極右派，強調要將「緬因州傳統」帶回國會。

報導指出，有別於共和黨內許多否認2020年總統選舉結果的政治人物，新英格蘭地區共和黨候選人強調自己是中間派，希望藉此獲得選民青睞，擴大眾院共和黨人的多數。

該區環境近年逐漸不利於共和黨：新英格蘭共和黨代表自2006年起幾乎全遭剔除，在該區22場眾院選舉，共和黨人僅拿下一個席次。波利金2018年連任失敗後，共和黨在該區可說是全軍覆沒，僅剩下聯邦參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins，緬因州)「一『席』尚存」。

如今，共和黨領袖積極恢復共和黨在新英格蘭地區的地位，該區的選民組成正是共和黨人鎖定該區的主因，新英格蘭地區約三分之一至半數註冊選民沒有所屬政黨，他們向來支持可以跨黨派合作、不會死守政黨腳步的政治人物；例如柯林斯和獨立聯邦參議員金恩(Angus King，緬因州)，兩人均參與兩黨協商且曾支持民主黨主導的法案。

共和黨希望對民主黨心生不滿的民主黨選民和獨立選民倒戈，在民主黨選區轉而支持傳達更實務訊息的共和黨候選人。

全國民主黨人則大筆注資對抗挑戰新英格蘭區的共和黨對手，部分民主黨人謹慎看待共和黨人擴大的影響力，並積極說服選民，儘管這些共和黨候選人提出主流政見，但投給他們就等於賦權於共和黨極端派。

近期民調落後馮偉傑的民主黨對手、羅州財政廳長馬格齊納(Seth Magaziner)表示，共和黨人企圖將不是溫和派的人包裝成溫和派，並稱對手並無傾溫和派的紀錄。