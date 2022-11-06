內州40萬亞裔約占10% 左右選情關鍵力量 兩黨必爭

內華達州亞裔選民迅速竄升、成為左右內州選情的重要力量之一，兩黨必爭。圖為共和黨籍聯邦參議員候選人拉克索爾特(左)4日在拉斯維加斯的一場造勢活動上與一位亞裔支持者擁抱。(Getty Images)

當前聯邦參院民主、共和兩黨各50席的格局，讓期中選舉中的每一場參議員選戰都至關重要，而在內華達州 ，亞裔 選民正迅速竄升、成為左右內州選情的重要力量之一，也已是兩黨必爭的群體之一。

紐約時報報導，亞裔逐漸成為選舉中的關鍵參與者，如今約占全體選民的5.5%，是2000年的兩倍左右；此外，亞裔投票愈發踴躍，2020年總統大選的投票率較2016年增加40%，增幅之大為所有族裔之最。

州內亞裔群體較年輕

內華達州現在有超過10%的選民為亞裔，比率在全國僅低於夏威夷及加州，居民人數約40萬，其中43%為菲律賓裔，13%為華裔；此外，內州亞裔在2020年總統大選投票率較2016年提高了45%。

與加州、紐約州歷史悠久的華人社區相比，內華達州的亞裔群體是年輕的；林威達(Vida Lin，音譯)向紐時表示，她1994年到拉斯維加斯定居時，為了採購粵菜食材，不得不開車四小時到洛杉磯去買。

由於內華達州博弈業的工作機會，以及生活成本較低，讓亞裔群體近幾十年迅速增加，中國城從一個小廣場範圍擴大到如今綿延三哩，中式、韓式、越式料理不一而足，天主教堂、佛寺道觀等愈發普遍。

部分華裔傾向共和黨

內華達州的亞裔選民政治立場搖擺，成為兩黨極力爭取的對象；傳統上，亞裔群體是民主黨 的票倉，不過大多數越裔及部分華裔傾向共和黨，但是大多數的亞裔選民近年來都有向中間靠攏、成為獨立選民的跡象。

支持民主黨的亞裔如今關注通膨、教育、犯罪率等議題；共和黨人在競選時強調他們更擅長於處理大眾安全議題，而且反對大學錄取的「平權措施」(Affirmative action)，並稱在民主黨主導該措施下，許多亞裔學生失去頂尖學校的入學機會。

民主黨人則回擊稱，他們在推動亞裔群體的醫療正義，亞裔中小企業主的支持，應對反亞裔仇恨情緒，以及管控槍枝暴力等問題上，表現勝於共和黨。

出現中文等競選文宣

在內華達州，73%的亞裔在家中不說英語，因此兩黨紛紛使用中文、韓文、菲律賓文等語言作為競選文宣。

民主黨籍內華達州眾議會議員羅謝爾·阮(Rochelle Nguyen)說，她第一次看到西班牙語以外的外文競選文宣；共和黨策士休斯(Jeremy Hughes)則說，他們在內州投入了「前所未有的資金」；至於內州亞裔選民真正青睞何黨，就待8日的期中選舉來揭曉了。