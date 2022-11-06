禁非公民投票 俄州公投反制東西岸大都市新選制

俄亥俄州今年將就禁止非公民投票的提案舉辦公投，以反擊東西岸大都市新選制。(美聯社)

俄亥俄州 選民將於8日的期中選舉上投票 決定是否批准一項州憲法修正案，禁止非美國公民在地方選舉中投票，目的也在於反制如紐約、舊金山 等城市允許非公民投票的制度。

俄亥俄州州務卿拉羅斯(Frank LaRose)、部分俄州議會共和黨籍議員近期主張修憲案，將明文規定「非美國公民」不得投票；此舉的最主要目的，是要反制以東西兩岸為主，如紐約、舊金山等城市推出的非公民可投票制度。

俄亥俄州州務卿拉羅斯(Frank LaRose)提案把俄亥俄州憲法中，符合條件的「所有公民」都享有投票權的條文，修改成「僅限公民」；他說，恣意地讓非公民投票是「壞主意」，因為身為公民是一種身分象徵，是過去祖先們胼手胝足換來的。

若拉羅斯的提案通過，俄亥俄州將成為第七個明文禁止非公民投票的州，目前已有阿拉巴馬、亞利桑納、科羅拉多、明尼蘇達、北達科他、佛州六個州有如此規範。

目前美國有15個城市允許非公民投票，11個城鎮在馬里蘭州，兩個城鎮在佛蒙特州，以及舊金山、紐約；此外，華府已通過此提案，同屬舊金山灣區的奧克蘭也則將在期中選舉公投此議題。

支持非公民投票最主要的論點，是持有綠卡者有工作、也納稅，已經成為整個體系的一部分；馬里蘭州許多城鎮允許非公民投票，主因是該州鄰近華府，有許多駐美大使館及國際組織的職員及眷屬在此地居住。

受到這些城市的啟發，俄亥俄州格林郡(Greene County)黃溫泉市(Yellow Springs)2019年公投通過，允許非公民參與該城鎮層級的公投及公職人員選舉，卻被拉羅斯打回票，稱其違反聯邦及俄州憲法。

拉羅斯說，俄亥俄州於1996年禁止非公民參與聯邦及州層級的選舉，雖然地方選舉沒有明文規定，但理應類推適用；他還說，非公民投票的「壞主意」開始在東西兩岸大城出現，並指這會造成「巨大的行政負擔」。

黃溫泉市議會議長豪什(Brian Housh)反駁此說，指該城鎮應有權決定自己的選舉事務；此外，黃溫泉市人口僅3700人左右，受影響的非公民人數約僅30人，格林郡官員曾表示絕對有行政能力處理。