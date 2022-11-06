拜登就業榮景難敵通膨 僅36%民眾認可經濟表現

通膨飆升，使拜登政府受到的責難日增。圖為拜登上個月在白宮宣布經濟政策，要為工薪家庭減輕負擔。(Getty Images)

拜登 總統就任以來，締造足以羨煞歷任總統的就業 榮景，但是高漲的通膨讓期中選舉 前景嚴峻；這反映出民眾傾向於關注壞消息的心理，甚至就算深知美國的經濟前景、通膨問題並非最嚴峻，但政府依然免不了遭遇千夫所指的命運。

耶魯大學經濟學者費爾(Ray Fair)建立的選舉結果模擬，輸入當前各項條件後預測，民主黨將在期中選舉拿下46.4%的選票；此數字與民主黨過去的得票率相去不遠，因為通膨形勢嚴峻，拜登就任頭三季因經濟榮景而拉抬的聲望，現在基本上已一掃而空。

拜登不斷喊話，儘管有通膨壓力、並憂慮經濟衰退，但是擁有一份工作，就有機會過上更好的生活。自俄羅斯入侵烏克蘭後，能源及糧食價格上揚，突然翻轉全球動態，世上新冠紓困不如美國的地區，通膨都比美國嚴重。例如歐元區的通膨年率為創紀錄的10.7%，遠高於美國的8.2%。

另外，中國經濟成長放緩；全球貿易下滑；產油國減產以支撐高油價；聯準會多次升息想打壓國內通膨，致美元升值，等於把物價上揚輸出給世上其他地方，都凸顯經濟不利面乃全球性而龐大難解的問題。

民眾甚至深知這個事實，因為美聯社(AP)10月的民調顯示，超過50%的民眾表示，引發通膨的因素確實不是拜登有辦法控制的；但就算如此，民眾依然埋怨拜登政府，只有36%認可他在經濟上的表現。

葉希瓦大學政治學者印加塔盧波(Matthew Incantalupo)表示，對於政府，相較於好消息，民眾更傾向於關注壞消息，而且對壞消息的記憶會存留更久

印加塔盧波表示，例如像現在失業率很低，民眾會傾向於認為這是個人努力的問題；但是高通膨不然，是個人無法控制的議題，民眾自然希望政府能夠介入解決，於是會有「換人做做看」的心理，蓋過經濟的積極面。

對於通膨，民調學者克莉絲汀·安德森(Kristen Soltis Anderson)也表示：「如果你有一份工作，同時又感覺薪資條愈發不值錢，那就業市場蓬勃的新聞，並不會帶來多少安慰感。」

安德森表示，所有的選民日日夜夜、時時刻刻，只要掏腰包的時候，就會感知到通膨的存在，可以說，通膨就是「政治上的毒藥」。