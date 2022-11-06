我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州費城傳槍響 九人送醫

MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

拜登就業榮景難敵通膨 僅36%民眾認可經濟表現

編譯洪毅／綜合5日電
通膨飆升，使拜登政府受到的責難日增。圖為拜登上個月在白宮宣布經濟政策，要為工薪家庭減輕負擔。(Getty Images)
通膨飆升，使拜登政府受到的責難日增。圖為拜登上個月在白宮宣布經濟政策，要為工薪家庭減輕負擔。(Getty Images)

拜登總統就任以來，締造足以羨煞歷任總統的就業榮景，但是高漲的通膨讓期中選舉前景嚴峻；這反映出民眾傾向於關注壞消息的心理，甚至就算深知美國的經濟前景、通膨問題並非最嚴峻，但政府依然免不了遭遇千夫所指的命運。

耶魯大學經濟學者費爾(Ray Fair)建立的選舉結果模擬，輸入當前各項條件後預測，民主黨將在期中選舉拿下46.4%的選票；此數字與民主黨過去的得票率相去不遠，因為通膨形勢嚴峻，拜登就任頭三季因經濟榮景而拉抬的聲望，現在基本上已一掃而空。

拜登不斷喊話，儘管有通膨壓力、並憂慮經濟衰退，但是擁有一份工作，就有機會過上更好的生活。自俄羅斯入侵烏克蘭後，能源及糧食價格上揚，突然翻轉全球動態，世上新冠紓困不如美國的地區，通膨都比美國嚴重。例如歐元區的通膨年率為創紀錄的10.7%，遠高於美國的8.2%。

另外，中國經濟成長放緩；全球貿易下滑；產油國減產以支撐高油價；聯準會多次升息想打壓國內通膨，致美元升值，等於把物價上揚輸出給世上其他地方，都凸顯經濟不利面乃全球性而龐大難解的問題。

民眾甚至深知這個事實，因為美聯社(AP)10月的民調顯示，超過50%的民眾表示，引發通膨的因素確實不是拜登有辦法控制的；但就算如此，民眾依然埋怨拜登政府，只有36%認可他在經濟上的表現。

葉希瓦大學政治學者印加塔盧波(Matthew Incantalupo)表示，對於政府，相較於好消息，民眾更傾向於關注壞消息，而且對壞消息的記憶會存留更久

印加塔盧波表示，例如像現在失業率很低，民眾會傾向於認為這是個人努力的問題；但是高通膨不然，是個人無法控制的議題，民眾自然希望政府能夠介入解決，於是會有「換人做做看」的心理，蓋過經濟的積極面。

對於通膨，民調學者克莉絲汀·安德森(Kristen Soltis Anderson)也表示：「如果你有一份工作，同時又感覺薪資條愈發不值錢，那就業市場蓬勃的新聞，並不會帶來多少安慰感。」

安德森表示，所有的選民日日夜夜、時時刻刻，只要掏腰包的時候，就會感知到通膨的存在，可以說，通膨就是「政治上的毒藥」。

拜登 期中選舉 就業

上一則

助長假消息？推特「藍勾勾」 月付7.99元就能有

下一則

拜登談關燃煤電廠 曼欽批「與現實脫節」

延伸閱讀

期中選舉最後周末 拜登、歐巴馬費城合體 川普賓州助選

期中選舉最後周末 拜登、歐巴馬費城合體 川普賓州助選
盟友出現「烏克蘭疲勞」？華郵：美官員勸澤倫斯基釋出不反對和談訊息

盟友出現「烏克蘭疲勞」？華郵：美官員勸澤倫斯基釋出不反對和談訊息
黃金周末最後衝刺 拜登赴「民主黨鐵票區」輔選

黃金周末最後衝刺 拜登赴「民主黨鐵票區」輔選
馬斯克收購推特 拜登：他買了在全世界散播謊言的公司

馬斯克收購推特 拜登：他買了在全世界散播謊言的公司

熱門新聞

醫護人員到排隊現場搶救受傷者。(美聯社)

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

2022-10-30 09:54
無糖汽水(diet soda)使用甜味劑(sweetener)，近來不少研究指出其不利於腸道中重要蛋白的形成。(Pixabay)

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

2022-11-02 12:12
眾議院議長裴洛西在洛杉磯的住宅28日凌晨遭歹徒入侵，丈夫保羅（82歲）以「密語」報警，救了自己一命。（美聯社）

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

2022-10-29 10:15
悲劇後的梨泰院 而在踩踏事件發生後，大量的警力及救援人力在現場搶救，梨泰院斜坡上人潮幾被淨空，地上雜物散落一地。（路透）

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

2022-10-30 17:02
總統拜登。資料照。（Getty Images）

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

2022-11-01 09:09
超市架子上標榜「幫助增強免疫力」的商品琳瑯滿目，但通過汲取食物中的維生素和礦物質，就能擁有健康身體嗎？專家來解答。(Pexels)

快看世界／吃增強免疫食物 沒做對這點等同徒勞

2022-11-03 12:23

超人氣

更多 >
英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症
腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職
日光節約轉換時間 反對者稱影響健康

日光節約轉換時間 反對者稱影響健康
華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才

華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才
美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵