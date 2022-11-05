加州調味菸草、南達州擴大白卡…關注4項公衛公投

加州利用這次期中選舉，同時舉辦是否可以販售調味菸草的公投。（美聯社）

期中選舉投票在即，除了聯邦眾議員全面改選、聯邦參議員及州長部分改選外，至少加州 、俄勒岡、南達科他，以及麻州 四個州將就會對各州居民產生重大影響的公共衛生議題舉行公民投票。

加州／調味菸是否開放

2020年，加州SB-793通過州參眾兩議通過並經民主黨籍州長紐森(Gavin Newsom)簽署，全面禁止香菸調味以降低年輕人對尼古丁成癮的機率；然而，反對者認為現行法令本已規定禁止販售香菸給21歲以下未成年人，不論調味菸是否開放，都不會影響到未成年人，反而會傷害加州菸草稅的收入，並因此減少這筆稅收對公衛教育項目的助益。

是否擴大白卡的福利，南達科他州將在下周期中選舉時同時公投決定。（美聯社）

南達州／白卡福利計畫

南達科他州農民、企業領袖、醫院主管與神職人員集體大串連，共同支持修改南卡州憲以確保擴大聯邦醫療補助計畫的D字號修正案(Amendment D)，讓大批原本沒有健保的民眾納保。儘管遭到共和黨籍南達科他州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)反對，但根據當地媒體報導，修正案可望在11月8日投票日通過。

迄今已有六州通過類似公投；保險權益倡議人士指出，如果南達科他州公投通過擴大白卡計畫，將對其他不願擴大白卡計畫的州傳達強而有力的訊息，例如德州、佛羅里達州等。包括南達科他州在內，目前全美有12州未擴大白卡計畫；2016年時為19州。

是否擴大白卡的福利，南達科他州將在下周期中選舉時同時公投決定。（美聯社

俄勒岡／醫療保險 修憲

俄勒岡州第11號公投提案將由公民表決是否由州政府「免費提供全體民眾具成本效益、醫學上適當、可負擔的醫療保險」；本案若獲通過，俄勒岡州將成為美國第一個在州憲法中確立醫療保險屬基本人權，政府有義務無償提供的州。

不過，批評者指出，這項修憲複決案只是政策宣示，沒有包括任何具體的政策建議或詳述健保財源。

麻州／牙醫保險費改革

先前麻州並未如同普通醫療保險般規定最低門檻，因此新法規定保險人應將至少83%的保費用在患者的術後護理上，若有盈餘更應退還給要保人；若本案獲通過，麻州將成為全國第一個為牙科保險設定損害率的州。

牙醫師公會及支持醫療保險的團體大力支持新法案，認為此制度將確保患者保費物有所值，並可進一步提高保險公司收取保費的透明度；但保險公司指出，此舉無異於迫使保險公司調高保險費率，既傷害投保人，也讓麻州保險覆蓋率下降，得不償失。