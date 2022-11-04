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期中選舉在即 科羅拉多州選舉工作人員穿防彈衣上班

中通社／香港4日電　
期中選舉倒數三天，圖為科羅拉多州一處投票所。（美聯社）
期中選舉倒數三天，圖為科羅拉多州一處投票所。（美聯社）

距離期中選舉只剩3天，美國安全部門警告，圍繞期中選舉的政治暴力威脅日益升溫。據美國廣播公司等多家媒體報道，全美各地的選舉工作人員正面臨越來越多的騷擾和威脅。11月3日，就有選舉辦公室在選票中發現了可疑的粉末物質。　　

科羅拉多州亞當斯縣表示，當地選舉辦公室在2日收到的一張選票中發現了一種可疑的粉狀物質，危險品處理小組、醫護人員等執法機構人員隨後被召集到縣辦公室。亞當斯縣的辦事員茲吉爾鮑姆表示，這種粉末含有一種「令人擔憂的未知化學物質」，似乎企圖擾亂選舉進程，因此樣品正等待進一步檢測。　　

「選舉工作人員經常表達他們的擔憂。他們已經看到了在美國發生暴力事件的可能性」，亞利桑納州馬里科帕縣警長彭佐內說，「人們很害怕，因為他們不知道會發生什麼。該州執法官員還稱，至少在過去兩個月裡，他們每天都收到多起有關選舉工作人員遭受網上騷擾和人身威脅的報告，其中包括對他們家人的威脅。　　

談到選舉工作人員面臨的情況時，茲吉爾鮑姆稱，他已經花了約5萬元升級辦公室的安全系統，包括將玻璃門換成厚實的木門，並在每位員工的辦公桌下面安裝緊急按鈕。此外，他現在穿著防彈背心上班，每天走不同的路線去辦公室。　　

網絡安全與基礎設施安全局局長伊斯特利上月30日在哥倫比亞廣播公司「面向全國」節目中說，這一機構搜集到的訊息顯示政治暴力構成的「威脅非常複雜」，提醒各州及地方選舉官員警惕並保護投票站及選舉工作人員安全。紐約市警察局10月27日在一份內部通報中警告，極端人員可能攻擊政治集會和投票站。　　

國土安全部、聯邦調查局、全國反恐中心和國會警察局10月28日在一份聯合通報中警告，隨著11月8日期中選舉投票日臨近，各地候選人、選舉官員以及公眾面臨的暴力威脅「加劇」。其中，最大危險來自個人發起的「獨狼」式襲擊，且襲擊者常以選舉相關爭議為由給暴力行徑開脫。

期中選舉 投票 警察

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