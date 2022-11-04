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費特曼搶救選情放大絕 找來歐普拉視訊拉票

記者顏伶如／即時報導
代表民主黨角逐聯邦參議員的賓州副州長費特曼(John Fetterman)。美聯社
代表民主黨角逐聯邦參議員的賓州副州長費特曼(John Fetterman)。美聯社

代表民主黨角逐聯邦參議員的賓州副州長費特曼(John Fetterman)由於今年5月中風，上周在電視辯論會說話吃力，選情告急。為了在選前最後時刻拉抬選情，費特曼請來美國電視脫口秀天后歐普拉(Oprah Winfrey)以視訊方式幫忙拉票。歐普拉3日在視訊影片中說：「當然選舉是由賓州人民決定，但我想告訴大家，如果我住在賓州，基於許多原因，我絕對會把我的一票投給費特曼。」

歐普拉在選前最後時刻為費特曼背書，意義重大。歐普拉有著不同凡響的地位，長年深受女性、非洲裔民眾及不同族群喜愛，而且歐普拉與費特曼的共和黨對手奧茲(Mehmet Oz)也有交情，奧茲能夠成為知名的電視醫師，主要是因為歐普拉的關係。歐普拉經常邀請奧茲擔任她脫口秀節目的特別來賓，奧茲累積一定的個人知名度後，便有了自己的節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)。

奧茲選舉團隊發言人亞尼克(Brittany Yanick)3日回答媒體詢問時說，奧茲非常喜歡歐普拉，對於歐普拉的不同政治立場則予以尊重。亞尼克表示，奧茲相信華府政治應該要有更多平衡，避免極端主義。

Politico新聞網站報導，費特曼核心幕僚知道如果找來歐普拉助選，將成為威力強大的重磅消息，因此一直在檯面下與歐普拉接洽。知情人士透露，費特曼競選團隊曾經直接聯繫歐普拉工作小組，詢問是否能夠能夠開會討論。

消息人士透露，某些名人與民主黨重量級人物也私下勸說歐普拉幫忙費特曼拉票。

與費特曼交情甚篤的賓州大學南亞研究組織「印度裔美國人影響力」(Indian American Impact)執行主任馬哈加(Neil Makhija)說，費特曼不會開口拜託別人幫忙背書，「但如果真的要找人幫忙，就一定要找歐普拉」。

費特曼與奧茲對決的勝負結果，牽動著參議院多數席次鹿死誰手。

費特曼發表聲明感謝歐普拉的支持。聲明中說，歐普拉在許多議題裡都是意見領袖，包括為美國民主而奮鬥、通過符合常識的槍枝改革法案，以及確保種族正義。

紐約郵報(New York Post)報導，奧茲2021年12月在一場私人活動上曾說，已經拜託歐普拉不要介入選舉。奧茲當時說道：「我有跟她說不要介入，如果我參選，不要以任何方式支持我，因為妳會受到傷害，我不願意看到朋友受傷。」

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