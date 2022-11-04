支持與反對各半 學貸減免未必能轉換成民主黨選票

減免學貸被拜登政府視為重要政績，但被部分共和黨執政州提出法律訴訟的挑戰，此政策能否奏效，馬上面臨考驗。（Getty Images)

拜登 的學貸減免政策引來正反不一的評價，華爾街日報(WSJ)民調顯示，該政策支持方與反對方比率約有一半，其中得到年輕民眾與少數族裔較高的支持，不過能否鞏固這些民主黨 基本盤，轉換成期中選舉 的選票，仍難直接定論。

華爾街日報於上個月下旬進行的民調顯示，對學貸減免政策的支持與反對的比率各占48%與47%，差距至為接近而約各占一半；若從學歷來看，有大學學位者的支持與反對比率為52%與44%，高中學歷者的支持與反對比率則為44%與50%。

政黨傾向影響對學貸減免政策的支持，傾民主黨者支持該政策比率較高，傾共和黨者比率則較低；其中民主黨過去兩次選舉的助力關鍵，少數族裔及年輕選民對該政策的支持度較高。

非裔、西語裔、亞裔及太平洋島嶼裔對學貸減免政策的支持度分別為73%、64%、61%；18歲到34歲民眾間，對該政策支持與反對的比率分別為59%及34%。

聯邦政府的數據顯示，大學生群體中，非裔民眾申請學貸的比率及平均金額均較高，導致他們面臨長期債務壓力的情勢會更為普遍，當前的高利率無疑是雪上加霜。

與2014年的期中選舉相比，18歲至29歲的選舉人增加79%，是所有年齡層中增加最多者；然而，民主黨能否鞏固這個基本盤仍有不確定性，例如近期的北卡羅來納州，該年齡層提前投票的比率約較2018年期中選舉時少1個百分點。

絕大多數選民最關注的還是通膨等經濟問題，通膨嚴峻恐導致許多民主黨支持者不願投票，讓參與該調查的民主黨民調學者安扎隆(John Anzalone)說，拜登的學貸政策「基本盤穩固，但未必能反映在選票上」。

共和黨人指責拜登的學貸減免政策對未獨大學、或已經還清學貸的民眾不公平，並指責政府越權而發起法律挑戰，導致就算法院認定該政策不違法，恐怕也會遭到耽擱。

一名21歲的印第安納州民眾表示，他會因為此政策而投給民主黨，「共和黨人對學貸議題沉默以待，但我們並不在乎解決方案是什麼，我們只在乎有沒有解決方案出現。」