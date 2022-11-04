共和黨主打治安議題 加深選民憂心 搶中間派選票

近年槍擊案及犯罪率居高不下，共和黨鎖定治安議題主攻，加深選民的憂心以轉而支持共和黨候選人。（Getty Images)

多項民調顯示選民最在意經濟和通膨，但許多保守派、溫和派和自由派選民也擔心犯罪和社會失序；共和黨 在期中選舉倒數階段主打犯罪和公共安全議題，加深選民對治安的憂心。

紐約時報3日報導，賓州49歲護士黛布拉·科瓦爾斯基(Debra Kowalski)近期央求年邁雙親搬離費城，一名貨運駕駛上個月在他們家附近被殺害；亞利桑納州園藝景觀承包商納瓦斯(Michael Navas)深信，部分人士以塗鴉和竊盜摧毀城市。

威斯康辛州66歲居民黛博拉‧惠滕伯格(Deb Whittenberger)說，今年聖誕節最想要有監視器功能的門鈴，以免她成天擔心歹徒破門而入，而她對今年選舉的主要企盼是「犯罪與安全」。

田納西州孟菲斯、威斯康辛州密爾瓦基、新墨西哥州阿布奎基、佛羅里達州傑克森維爾的謀殺案件增加，當地居民聽聞朋友或鄰居遭汽車竊盜或搶劫。

然而在許多情況下，選民的焦慮並非源自親身經歷嚴重犯罪，而是看到無家可歸者的營帳，發現人行道上的人類排泄物，或看到社群貼文、街坊網絡的打砸破壞事件。

選民對治安的關切有利共和黨候選人，他們怪罪民主黨 籍民選官員主政城市的暴力犯罪情況增加。

許多選民受訪時批評自由派官員致力廢除現金交保、大麻除罪化，且刪減警察 預算。

許多獨立選民在選舉最後倒數階段支持注重犯罪和公共安全議題的共和黨候選人，共和黨人計畫藉由增加警力並加強維安來遏止犯罪，但大多數候選人著力於攻擊進步派司法政策，或是大多數民主黨候選人反對的「撙節警務預算」計畫。

賓州共和黨參議員候選人奧茲(Mehmet Oz)1日在靠近費城交界處的消防局舉行造勢晚會，他在會中以半開玩笑的口吻表示，當地應該建一道「邊境牆」以杜絕犯罪。

奧茲關於打擊犯罪的提議不多，具體政見不多，只有增加部分犯罪的懲罰並提高警力招募誘因，他更強調民主黨希望「釋放謀殺犯」且未妥善支持警察。

獲得前總統川普背書的奧茲說：「讓警察做他們的工作，我們不想成為社會實驗的一部分。」