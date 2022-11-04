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通膨、墮胎、槍枝議題 「仇恨值」主導期中選舉

中央社／舊金山4日專電
期中選舉投票剩不到幾天。（Getty Images）
期中選舉投票剩不到幾天。（Getty Images）

距離11月8日期中選舉僅剩倒數幾天，在民主與共和兩黨分化對立之下，居高不下的通膨是主議題，假消息與仇恨值滿天飛為選情多添變數。

向來在下一次總統大選前的期中選舉，美國選民總愛「拷打」現任政黨。執政的民主黨希望保住權力，共和黨人渴望掌控國會參、眾兩院。

由於高通膨和高犯罪率等民怨波濤洶湧，民主黨籍總統拜登（Joe Biden）支持率低迷，這場期中選舉被視為近20年來代價最高昂的美國選舉年。

蓋洛普於10月31日公布的最新調查發現，近5成美國選民認為「經濟」將主導他們的選票。

當全美選民都視經濟為最重要議題時，政黨之間則有不同的排序，共和黨與獨立候選人主打通膨、移民和治安牌；民主黨人訴求墮胎權、氣候變遷和槍枝管制政策。

去聽聽美國選民的日常對話，有人抱怨，「我痛恨昂貴的物價、我住的大城市毒品氾濫、犯罪率高」；另有人不齒「共和黨的某某某是個小丑、笑話」。那麼「轉投民主黨候選人嗎？」答案又是「我不知道」的「雙重否定」。

美國廣播公司新聞網與華盛頓郵報（ABC News/Washington）9月25日的聯合調查指出，不管民主黨或共和黨選民，多達84%認為「經濟」問題首當其衝、其次為77%選民要求「教育與學校」改革、緊追在後有76%選民憂心「通膨」、69%選民不滿「犯罪率高」，而62%選民關注「墮胎權」的重要性。

選民認定投票議題的重要性隨著時間產生變化。就在5月24日德州尤瓦爾迪（Uvalde）一所小學槍擊案，造成19名孩童和2名成人死亡的數月之後，許多美國民眾逐漸淡忘遠在他州的槍枝犯罪案，每天被居高不下的通膨數字和荷包縮水的切身經驗提醒著痛苦。

墮胎權也如此。當美國最高法院今年6月裁決推翻女性墮胎合憲權的「羅訴韋德案」（Roe v Wade），捍衛墮胎權被視為11月8日期中選舉的關鍵議題。總部設在華府的非營利組織「公共宗教研究所」（PRRI）本週出爐的選前調查發現，美國年輕女性選民對墮胎禁令反對最力，不過這股女性的憤怒會不會化為投票的實質行動卻不明朗。

奧克拉荷馬州共和黨籍眾議員歐森（Jim Olsen）是該州反墮胎法案的共同提案人，他的妻子、女兒、母親、岳母都沒有做過人工流產手術，墮胎權的合法性對她們沒有直接衝擊，他說，「通膨才是人人有感」。

美國選民將在交叉議題的壓力下做抉擇。加上美西的加州、俄勒岡州和華盛頓州一向是郵寄投票的大州，勢必拖慢最終開票的結果。

為了報導今年期中選舉開票，美國傳統媒體還面臨了一個問題：「能贏得多少觀眾的信任？」哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞網首席政治分析師狄克森（John Dickerson）是11月8日選情之夜的共同主播，他說，「指責開票系統不實，對興風作浪的人是通往偉大榮耀的路徑」。

如果選情之夜對於哪個政黨將掌控美國國會沒有明確答案，輔以各州的戰局拉鋸，這會讓謠言和錯誤訊息見縫插針，特別是在猶如萬花筒般的社群媒體。

就以眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）夫婿保羅（Paul Pelosi）10月28日在舊金山自宅被暴徒潛入攻擊，美媒揭施暴者為具有極右翼色彩的陰謀論支持者。

世界首富、剛入主推特（Twitter）的新老闆馬斯克（Elon Musk）引用沒有根據的報導連結，含沙射影保羅被暴力襲擊案另有內情。似是而非的論點受到馬斯克背書，他不更正錯誤僅刪除發文，並反指「紐約時報」報導準確性堪憂。

在各陣營互稱對方錯誤的氛圍下，幾乎人人都可能成為假消息的消費者，甚至被信賴親友轉發的訊息愚弄。這場期中選舉仍是未來其他選舉的照妖鏡，益發凸顯多走一里路的「事實查核」有多重要。

墮胎 期中選舉 民主黨

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