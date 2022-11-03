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期中選舉在即 共和黨選民「反對援烏」比率大增

中央社／華盛頓3日綜合外電
拜登總統猛批川普主導的MAGA是「黑暗勢力」，引起共和黨強力反擊。（Getty Images）
拜登總統猛批川普主導的MAGA是「黑暗勢力」，引起共和黨強力反擊。（Getty Images）

俄烏戰爭可能成為持久戰。華爾街日報一份最新民調顯示，雖然多數美國民眾仍支持繼續援助烏克蘭，但相關看法益發呈現黨派分歧；共和黨人越來越反對無底線式的援助烏克蘭。

「華爾街日報」報導，對烏克蘭的軍事、財政援助在11月8日期中選舉投票前夕成為眾多政治攻防點之一，眾院一些共和黨人已對持續不斷的援烏不耐，認為在高通膨和經濟不確定性等國內因素下，很難說服他們如此向海外支出的合理性。

華爾街日報最新民調顯示，認為美國援烏過頭的整體受訪民眾，從3月時僅6%暴增至目前的30%，如此轉變主要在於共和黨選民。48%的共和黨受訪者覺得美國援助過多，前次民調裡如此認為的共和黨選民也僅6%。

如今受訪共和黨選民認為美國援烏不力者，已從3月時的61%驟減為17%。

這次民調裡，整體受訪者57%支持繼續提供烏克蘭財政援助，37%反對；81%的民主黨受訪者支持額外財政援烏，但支持的共和黨與獨立選民分別僅35%、45%。

54歲的卡本特（Kelly Carpenter）來自密蘇里州，在公司裡擔任計帳。他說「烏克蘭得打自己的仗，我們不應公親變事主；我們自己的事情就夠多了，移民越界、犯罪，通膨還超誇張，我們該做的是顧好國內民眾」。

來自德州的拉莫斯（Eric Ramos）是民主黨選民，現年33歲、擔任學校教師的他說雖然支持繼續援烏，但直接攸關美國本土的事務仍應優先，「在我們自身開支所需與援助他人之間須有所權衡；幫助他人前得先顧好自己」。

俄國今年2月底侵烏以來，拜登政府提供烏克蘭的各項安全援助已近180億美元。烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）近日卻又在柏林表示戰爭已摧毀35%的烏國經濟，呼籲西方即刻再給170億美元包裹紓困，還向美國開口明年起給他們每月15億美元經援。

美國國會裡對繼續援烏已出現裂痕，眾院許多共和黨人覺得把錢轉供對抗中國及應付國內經濟問題才對。

根據非兩黨的獨立民調分析，共和黨極有可能在期中選舉奪回眾院多數，目前的眾院少數黨領袖、共和黨籍加州聯邦眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）屆時就會成為眾院議長。

麥卡錫上月表示，國會若重歸共和黨「絕不會給烏克蘭開空白支票」，後來他解釋是共和黨團內部希望撥給基輔當局的款項應受更好的監督。

共和黨 烏克蘭 眾院

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