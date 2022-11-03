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WSJ：郊區白人女性轉向挺共和黨 成選舉關鍵力量

編譯陳韻涵／綜合2日電
兩年前期中選舉白人女性是民主黨勝選的關鍵，但今年風向轉變，她們多數轉為支持共和黨。（Getty Images)
兩年前期中選舉白人女性是民主黨勝選的關鍵，但今年風向轉變，她們多數轉為支持共和黨。（Getty Images)

華爾街日報民調顯示，期中選舉關鍵選民群體之一的郊區白人女性選民，出於對經濟和通膨的關切而大舉轉向支持共和黨

新民調顯示，占所有選舉人20%的郊區白人女性目前支持共和黨議員候選人的比率提高15個百分點；華爾街日報8月民調顯示，這群選民當時較支持民主黨，差距27個百分點。

郊區白人女性改變支持對象，凸顯墮胎權議題的重要性降低；聯邦最高法院6月推翻保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，此議題在夏季被民主黨視為催票動力。

共和黨民調專家法布里西歐(Tony Fabrizio)與民主黨策士安扎隆(John Anzalone)共同進行這項民調，法布里西歐說：「我們正在討論這群選民認為經濟崩盤的看法。」

74%認經濟朝錯誤方向前進

此民調顯示，54%的郊區白人女性認為美國已進入衰退，74%的人認為經濟朝錯誤方向前進。

郊區白人女性對經濟的看法，比華爾街日報近期大多數民調結果還悲觀；今年8月，43%的受訪者認為經濟已進入衰退，59%的人表示，經濟朝錯誤方向發展。

郊區白人女性轉變支持意向，在選舉日前諸多選民團體轉而支持共和黨的趨勢不謀而合。

郊區白人女性曾是民主黨2018年橫掃眾院40多席，並拿下多數黨控制權的關鍵。

民主黨夏季對墮胎權遭禁的效應，作為期中選舉動力感到樂觀，但隨著物價高漲，34%的選民現在更關心經濟問題，僅剩16%的人關切最高法院推翻羅案。

郊區白人女性對於共和黨處理經濟和通膨較有信心，其中85%的人非常有動力投票，這讓她們成為此民調中投票意願最高的選民群體。

加州68歲的達娜‧吉納希(Dana Gianassi)登記為獨立選民，她在此次選舉中，首度把票投給共和黨。她以南部邊境和高物價舉例說：「我覺得民主黨正在摧毀國家，薪水沒漲，油價飆升。」

民調詢問受訪者，哪個黨會有更好的經濟政策，50%的人說共和黨，35%的人稱民主黨。

在通膨方面，55%選民認為共和黨有辦法控制通膨，24%的人說民主黨有能力。

今年8月，民主黨在經濟政策上輕鬆擊敗共和黨，但通膨議題讓共和黨後來居上。

康乃狄克州的76歲獨立選民盧斯‧安妮‧蘭姆西(Ruth Anne Ramsey)還沒決定投票意向，但她自稱較偏向共和黨，因為她關切經濟。

她說：「在社會議題上我信任民主黨，但在財政方面，我相信共和黨，經濟是我的首要考量，近期生活費大漲。」

此次民調有66%的郊區白人女性表示，物價上漲對其財務造成巨大或些微影響，相比8月民調只有54%的人這麼認為。

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