堪州州長凱利拚連任 主攻中間選民 與拜登「保持距離」

民主黨推出凱莉(左)挑戰共和黨的施密特競選州長，圖為兩人今年10月的辯論。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)報導，堪薩斯州州長選舉緊張，現任民主黨 州長蘿拉‧凱利(Laura Kelly)盼複製過去經驗，招攬兩黨與獨立選民支持，她自詡中間派，試圖和拜登 總統保持距離，競選廣告甚至出現會晤前總統川普的畫面。

凱利的共和黨 對手、堪州州檢察長史密特(Derek Schmidt)則動員保守派反對民主黨人，企圖將凱利和拜登綁在一起；分析師認為兩人勢均力敵。

2020年選舉時，川普在堪州以56%比41%勝出拜登總統；不過堪州選民今年有意遠離右派，在聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，堪州8月提出修改州憲法終結墮胎權保護，結果以59%反對和41%贊成而失敗。

尋求連任的凱利比照四年前經驗，拉攏民主黨人、獨立選民和部分跑票的共和黨人，她自稱獲兩黨支持，包括兩位共和黨前州長。

凱利的一則競選廣告中還出現她會晤時任總統川普的畫面，其他競選廣告則是她站在路中央，以及在餐廳櫃台中央啜飲咖啡，該廣告暗示其政治立場：「中間是最佳位置。」

史密特則激發保守黨士氣，希望號召廣大選民反對民主黨；他曾和佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)參加競選活動，並貼出川普背書的影片。

史密特企圖說服共和黨和溫和派選民凱利立場太傾自由派，他表示：「我們的州長辦公室有一個拜登民主黨人，其信念就是過度支出、過度管制、不支持執法和插手太多議題。」

史密特批凱利在新冠疫情初期關閉校園，高通膨時期還不擴大減稅，他在競選廣告宣揚更嚴格執法以捍衛邊界安全，並反對跨性別政策。

愛默生學院(Emerson College)9月民調顯示，凱利的支持度以45%領先對手的43%，差距在誤差值內。

堪州選民上周已開始提早投票。凱利部分支持者表示，他們不願再見到共和黨前州長布朗貝克(Sam Brownback)因減稅而刪減預算的局面；其他選民則表示，他們因為經濟議題、校園防疫限制和墮胎立場而支持史密特。