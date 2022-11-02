期中選舉／州長選舉 佛州、喬州等12州激烈競爭

全美50州中有36州的選民，將在8日的期中選舉中投票改選州長或用選票讓州長連任。(美聯社)

全美50州中有36州的選民將在8日的期中選舉中投票改選州長或用選票讓州長連任，雖然州長選舉受矚目的程度不如國會兩院控制權之爭，卻與各州未來四年的墮胎 、醫療、跨性別權力、投票權、移民權益息息相關；而這36州中，又以12個州的競逐最激烈。

亞利桑納州 雷克獲川普背書

亞利桑納州州長選舉是全美最激烈的選區，由該州民主黨 籍州務卿霍布斯(Katie Hobbs)對上共和黨 籍的前主播卡麗‧雷克(Kari Lake)。

雷克倡議2020年大選被竊論，且獲得前總統川普背書，她矢言勝選後將禁止通訊投票。

佛羅里達州 德桑提斯想連任

共和黨州長德桑提斯(Ron DeSantis)尋求連任，他的對手克里斯特(Charlie Crist)曾代表共和黨擔任佛州州長，並在轉換為民主黨後當選聯邦眾議員。批評者表示，克里斯特試圖吸引溫和派共和黨選民，而他近年逐漸右轉。

喬治亞州 艾布蘭拚非裔出頭

共和黨州長坎普(Brian Kemp)再次遭2018年州長選舉對手、民主黨籍的艾布蘭(Stacey Abrams)挑戰；艾布蘭若當選，將成為喬治亞州首位非裔女州長。

堪薩斯州 凱利遇檢長挑戰

堪薩斯州民主黨州現任民主黨籍州長蘿拉‧凱利(Laura Kelly)面對共和黨籍州檢察長史密特(Derek Schmidt)的挑戰，堪薩斯州是前總統川普唯一在2020年選戰勝選且在今年改選州長的州。

州長選舉

緬因州 拉佩吉意圖回鍋

緬因州長民主黨籍珍奈特‧米爾斯(Janet Mills)面臨前州長拉佩吉(Paul LePage)意圖回鍋的挑戰，米爾斯在2011年到2019年擔任緬因州州長。

俄勒岡州 三強鼎立最競爭

俄勒岡州民主黨州長凱特‧布朗(Kate Brown)受任期限制，此次屆滿之後將卸任。

俄勒岡州此次州長選舉「三強鼎立」，候選人包括民主黨籍的提娜‧科特克(Tina Kotek)、共和黨籍的克莉絲汀‧德拉珊(Christine Drazan)，以及此次以無黨籍參選的前民主黨籍州參議員蓓西‧強生(Betsy Johnson)，其中強生獲得運動品牌Nike共同創辦人奈特(Phil Knight)的巨資馳援。

威斯康辛州 墮胎禁令攻防戰

威斯康辛州州長選情不分軒輊，民主黨籍州長艾佛斯(Tony Evers)將迎戰共和黨籍的米歇爾斯(Tim Michels)；米歇爾斯2020年曾宣稱川普勝選，他表示若當選將實施19世紀的墮胎禁令，艾佛斯則已就墮胎禁令提出訴訟。

密西根州 惠特默護墮胎權

密西根州民主黨州長惠特默(Gretchen Whitmer)將維護墮胎權作為競選連任主軸，她的共和黨對手迪克森(Tudor Dixon)幾乎全盤反墮胎。迪克森若勝選，該州州長及州議會將全由共和黨掌控。

內華達州 西索拉克護墮胎權

尋求連任的民主黨州長西索拉克(Steve Sisolak)強調保障墮胎，他的對手、該州克拉克郡警長喬隆巴多(Joe Lombardo)則支持強化警力並削減開支。

新墨西哥州 葛里申撥款護墮胎

新墨西哥州民主黨籍州長葛里申(Michelle Lujan Grisham)尋求連任，對抗前氣象預報員朗凱帝(Mark Ronchetti，共和黨)。

葛里申強調墮胎權，撥款1000萬元在靠近德州的邊境建造墮胎診所，朗凱帝則倡議禁止15周後的停止妊娠行為。

賓州 夏皮羅募款領先

賓州的民主黨籍檢察長夏皮羅(Josh Shapiro)與共和黨州參議員馬垂諾(Doug Mastriano)爭搶州長大位，前者在募款方面領先。

德州 艾伯特支持度高

拚連任的共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)支持率高，但向來以線上募款實力和激烈措辭著稱的前眾議員歐洛克(Beto O'Rourke)不容小覷。