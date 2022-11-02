我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭州富士康封園 全區即起實行7天靜態管理 人員不流動

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

期中選舉／州長選舉 佛州、喬州等12州激烈競爭

編譯陳韻涵／綜合1日電
全美50州中有36州的選民，將在8日的期中選舉中投票改選州長或用選票讓州長連任。(美聯社)
全美50州中有36州的選民，將在8日的期中選舉中投票改選州長或用選票讓州長連任。(美聯社)

全美50州中有36州的選民將在8日的期中選舉中投票改選州長或用選票讓州長連任，雖然州長選舉受矚目的程度不如國會兩院控制權之爭，卻與各州未來四年的墮胎、醫療、跨性別權力、投票權、移民權益息息相關；而這36州中，又以12個州的競逐最激烈。

亞利桑納州 雷克獲川普背書

亞利桑納州州長選舉是全美最激烈的選區，由該州民主黨籍州務卿霍布斯(Katie Hobbs)對上共和黨籍的前主播卡麗‧雷克(Kari Lake)。

雷克倡議2020年大選被竊論，且獲得前總統川普背書，她矢言勝選後將禁止通訊投票。

佛羅里達州 德桑提斯想連任

共和黨州長德桑提斯(Ron DeSantis)尋求連任，他的對手克里斯特(Charlie Crist)曾代表共和黨擔任佛州州長，並在轉換為民主黨後當選聯邦眾議員。批評者表示，克里斯特試圖吸引溫和派共和黨選民，而他近年逐漸右轉。

喬治亞州 艾布蘭拚非裔出頭

共和黨州長坎普(Brian Kemp)再次遭2018年州長選舉對手、民主黨籍的艾布蘭(Stacey Abrams)挑戰；艾布蘭若當選，將成為喬治亞州首位非裔女州長。

堪薩斯州 凱利遇檢長挑戰

堪薩斯州民主黨州現任民主黨籍州長蘿拉‧凱利(Laura Kelly)面對共和黨籍州檢察長史密特(Derek Schmidt)的挑戰，堪薩斯州是前總統川普唯一在2020年選戰勝選且在今年改選州長的州。

州長選舉
州長選舉

緬因州 拉佩吉意圖回鍋

緬因州長民主黨籍珍奈特‧米爾斯(Janet Mills)面臨前州長拉佩吉(Paul LePage)意圖回鍋的挑戰，米爾斯在2011年到2019年擔任緬因州州長。

俄勒岡州 三強鼎立最競爭

俄勒岡州民主黨州長凱特‧布朗(Kate Brown)受任期限制，此次屆滿之後將卸任。

俄勒岡州此次州長選舉「三強鼎立」，候選人包括民主黨籍的提娜‧科特克(Tina Kotek)、共和黨籍的克莉絲汀‧德拉珊(Christine Drazan)，以及此次以無黨籍參選的前民主黨籍州參議員蓓西‧強生(Betsy Johnson)，其中強生獲得運動品牌Nike共同創辦人奈特(Phil Knight)的巨資馳援。

威斯康辛州 墮胎禁令攻防戰

威斯康辛州州長選情不分軒輊，民主黨籍州長艾佛斯(Tony Evers)將迎戰共和黨籍的米歇爾斯(Tim Michels)；米歇爾斯2020年曾宣稱川普勝選，他表示若當選將實施19世紀的墮胎禁令，艾佛斯則已就墮胎禁令提出訴訟。

密西根州 惠特默護墮胎權

密西根州民主黨州長惠特默(Gretchen Whitmer)將維護墮胎權作為競選連任主軸，她的共和黨對手迪克森(Tudor Dixon)幾乎全盤反墮胎。迪克森若勝選，該州州長及州議會將全由共和黨掌控。

內華達州 西索拉克護墮胎權

尋求連任的民主黨州長西索拉克(Steve Sisolak)強調保障墮胎，他的對手、該州克拉克郡警長喬隆巴多(Joe Lombardo)則支持強化警力並削減開支。

新墨西哥州 葛里申撥款護墮胎

新墨西哥州民主黨籍州長葛里申(Michelle Lujan Grisham)尋求連任，對抗前氣象預報員朗凱帝(Mark Ronchetti，共和黨)。

葛里申強調墮胎權，撥款1000萬元在靠近德州的邊境建造墮胎診所，朗凱帝則倡議禁止15周後的停止妊娠行為。

賓州 夏皮羅募款領先

賓州的民主黨籍檢察長夏皮羅(Josh Shapiro)與共和黨州參議員馬垂諾(Doug Mastriano)爭搶州長大位，前者在募款方面領先。

德州 艾伯特支持度高

拚連任的共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)支持率高，但向來以線上募款實力和激烈措辭著稱的前眾議員歐洛克(Beto O'Rourke)不容小覷。

民主黨 共和黨 墮胎

上一則

拜登期中選舉後出訪 白宮：G20拜習會「還在安排」

下一則

獎落誰家？勁球彩金上看15.8億 可能刷新紀錄

延伸閱讀

州長選戰膠著 民調結果大不同

州長選戰膠著 民調結果大不同
期中選舉將近 選民關注議題一覽

期中選舉將近 選民關注議題一覽
紐約州長選舉 右翼民調：李修頓支持率已反超霍楚

紐約州長選舉 右翼民調：李修頓支持率已反超霍楚
華郵：共和黨在德州哈里斯郡推動投票監視引發反彈

華郵：共和黨在德州哈里斯郡推動投票監視引發反彈

熱門新聞

醫護人員到排隊現場搶救受傷者。(美聯社)

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

2022-10-30 09:54
圖為警方逮捕Nelson Peter Chia的畫面。（視頻截圖）

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

2022-10-28 20:19
眾議院議長裴洛西在洛杉磯的住宅28日凌晨遭歹徒入侵，丈夫保羅（82歲）以「密語」報警，救了自己一命。（美聯社）

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

2022-10-29 10:15
悲劇後的梨泰院 而在踩踏事件發生後，大量的警力及救援人力在現場搶救，梨泰院斜坡上人潮幾被淨空，地上雜物散落一地。（路透）

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

2022-10-30 17:02
眾院議長裴洛西及其丈夫保羅‧裴洛西。路透

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

2022-10-28 09:15
圖為加州首府沙加緬度市的待售民宅。(美聯社)

8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

2022-10-26 02:30

超人氣

更多 >
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險
房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公