拜登控石油公司發戰爭財 若不增產將徵「暴利稅」

即使近日油價下滑，拜登總統仍對石油公司喊話，威脅油商若不增產將課以暴利稅。（路透）

拜登 總統10月31日指控石油 公司因「戰爭獲暴利」卻拒為美國人降低油價 ，他暗示若能源公司未提高國內生產，可能實施暴利稅；油價漲跌往往牽動執政黨選情，但全國公共廣播電台(NPR)報導，其實油價漲跌跟哪個政黨主政關係不大，聯邦政府調整油價的籌碼有限，石油背後的供需法則才是決定價格的關鍵。

拜登10月31日在白宮羅斯福廳(Roosevelt Room)表示：「石油公司獲利創新高，並非因為他們有創新的新技術，這些獲利是戰爭帶來的意外之財。」

即使近日油價下滑，拜登總統仍對石油公司喊話，威脅油商若不增產將課以暴利稅。（路透）

美國人在期中選舉前持續面臨高油價，拜登已多月敦促石油公司高層提高產油量以壓低油價，在多家全球能源巨擘相繼公布大幅獲利後，拜登31日點名艾克森美孚公司(ExxonMobil)、歐文(Irving)和雪佛龍(Chevron)等石油公司，「這些公司不該繼續撈戰爭油水，應該履行其在美國的責任，讓美國人喘口氣。」

艾克森美孚、雪佛龍、殼牌(Shell)、英國石油(BP)等石油公司前兩季獲利逾1000億元，超過其去年總獲利，甚至是其去年同期獲利2.5倍以上。

拜登警告：「若他們不配合，其過高獲利將面臨更高課稅與更多限制。」拜登未細述，但表示聯邦政府將和國會合作了解彼此手邊選項。

業界組織譴責暴利稅提案，並呼籲拜登政府應處理造成高油價與長期挑戰的供需失衡問題。

油價跌有利民主黨選情，油價漲則不利，但NPR報導呼應上述說法，聯邦政府能做的有限，油價漲跌關鍵在於供需法則；NPR指出，近期油價下跌，兩大原因在於煉油廠與季節。

西部和五大湖區煉油廠9月停電，導致部分地區油價飆漲，但隨著煉油廠產能恢復，油量供應增加便壓低油價。

另外，隨著秋天到來，美國人較少在冷天開車因而降低需求，這個時節油價幾乎都會下跌；自十月11日以來，油價天天下滑。

政治人物得為油價負責向來令白宮掌權者感到挫敗，但其實他們能左右油價的工具有限，而且往往成效不佳；例如白宮今年春季宣布釋出戰略石油儲備(SPR)以壓低油價，拜登也透過石油外交勸誘沙烏地阿拉伯提高產量。

氣候變遷也是一個變因；白宮說短期須增加產油，長期則得減產，石油業者高層抱怨，政府訊息不利其安排投資。