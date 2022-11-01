我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

不跑沒時間了？鄭州富士康廠區傳當躺平試驗區 引返鄉恐慌

拜登控石油公司發戰爭財 若不增產將徵「暴利稅」

編譯郭宣含／綜合31日電
即使近日油價下滑，拜登總統仍對石油公司喊話，威脅油商若不增產將課以暴利稅。（路透）
即使近日油價下滑，拜登總統仍對石油公司喊話，威脅油商若不增產將課以暴利稅。（路透）

拜登總統10月31日指控石油公司因「戰爭獲暴利」卻拒為美國人降低油價，他暗示若能源公司未提高國內生產，可能實施暴利稅；油價漲跌往往牽動執政黨選情，但全國公共廣播電台(NPR)報導，其實油價漲跌跟哪個政黨主政關係不大，聯邦政府調整油價的籌碼有限，石油背後的供需法則才是決定價格的關鍵。

拜登10月31日在白宮羅斯福廳(Roosevelt Room)表示：「石油公司獲利創新高，並非因為他們有創新的新技術，這些獲利是戰爭帶來的意外之財。」

即使近日油價下滑，拜登總統仍對石油公司喊話，威脅油商若不增產將課以暴利稅。（路透...
即使近日油價下滑，拜登總統仍對石油公司喊話，威脅油商若不增產將課以暴利稅。（路透）

美國人在期中選舉前持續面臨高油價，拜登已多月敦促石油公司高層提高產油量以壓低油價，在多家全球能源巨擘相繼公布大幅獲利後，拜登31日點名艾克森美孚公司(ExxonMobil)、歐文(Irving)和雪佛龍(Chevron)等石油公司，「這些公司不該繼續撈戰爭油水，應該履行其在美國的責任，讓美國人喘口氣。」

艾克森美孚、雪佛龍、殼牌(Shell)、英國石油(BP)等石油公司前兩季獲利逾1000億元，超過其去年總獲利，甚至是其去年同期獲利2.5倍以上。

拜登警告：「若他們不配合，其過高獲利將面臨更高課稅與更多限制。」拜登未細述，但表示聯邦政府將和國會合作了解彼此手邊選項。

業界組織譴責暴利稅提案，並呼籲拜登政府應處理造成高油價與長期挑戰的供需失衡問題。

油價跌有利民主黨選情，油價漲則不利，但NPR報導呼應上述說法，聯邦政府能做的有限，油價漲跌關鍵在於供需法則；NPR指出，近期油價下跌，兩大原因在於煉油廠與季節。

西部和五大湖區煉油廠9月停電，導致部分地區油價飆漲，但隨著煉油廠產能恢復，油量供應增加便壓低油價。

另外，隨著秋天到來，美國人較少在冷天開車因而降低需求，這個時節油價幾乎都會下跌；自十月11日以來，油價天天下滑。

政治人物得為油價負責向來令白宮掌權者感到挫敗，但其實他們能左右油價的工具有限，而且往往成效不佳；例如白宮今年春季宣布釋出戰略石油儲備(SPR)以壓低油價，拜登也透過石油外交勸誘沙烏地阿拉伯提高產量。

氣候變遷也是一個變因；白宮說短期須增加產油，長期則得減產，石油業者高層抱怨，政府訊息不利其安排投資。

油價 石油 拜登

上一則

通膨巨獸壓垮選情 拜登避免站台 催票遜於川普任內

下一則

參院多數席掌握在4州 民主黨僅在亞利桑納小幅領先

延伸閱讀

選舉語言？拜登控石油公司發戰爭財 不增產要課暴利稅

選舉語言？拜登控石油公司發戰爭財 不增產要課暴利稅
國務院：美中外長通話有成效 不排除G20前再談

國務院：美中外長通話有成效 不排除G20前再談
圖輯／白宮今夜萬聖節 去跟拜登說「不給糖就搗蛋」

圖輯／白宮今夜萬聖節 去跟拜登說「不給糖就搗蛋」
G20美日領導人可能舉行峰會 議題涵蓋兩岸問題

G20美日領導人可能舉行峰會 議題涵蓋兩岸問題

熱門新聞

醫護人員到排隊現場搶救受傷者。(美聯社)

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

2022-10-30 09:54
圖為警方逮捕Nelson Peter Chia的畫面。（視頻截圖）

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

2022-10-28 20:19
眾議院議長裴洛西在洛杉磯的住宅28日凌晨遭歹徒入侵，丈夫保羅（82歲）以「密語」報警，救了自己一命。（美聯社）

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

2022-10-29 10:15
眾院議長裴洛西及其丈夫保羅‧裴洛西。路透

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

2022-10-28 09:15
悲劇後的梨泰院 而在踩踏事件發生後，大量的警力及救援人力在現場搶救，梨泰院斜坡上人潮幾被淨空，地上雜物散落一地。（路透）

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

2022-10-30 17:02
圖為加州首府沙加緬度市的待售民宅。(美聯社)

8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

2022-10-26 02:30

超人氣

更多 >
好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷

好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷
中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多

中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多
全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報
「我抓住了她一隻手」澳洲男憶魂斷梨泰院好友：救不了

「我抓住了她一隻手」澳洲男憶魂斷梨泰院好友：救不了
金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她

金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她