期中選舉若想投票 要抓緊最後時間辦理選民登記
今年11月8日就是期中選舉投票日，想要投票但尚未完成選民登記的民眾，必須把握最後時間完成手續。除了北達科他州之外，全美各州都規定合格選民必須完成選民登記，才能投票。允許選民上網辦理選民登記的州，距離截止期限大多只剩幾天。
非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)統計顯示，從1978年以來的美國期中選舉，2018年是投票人數最踴躍的一次，約有1億2200萬選民參加投票。
距離投票日只剩12天，仍可上網辦理選民登記的州包括：
科羅拉多州(截止期限10月31日)
康乃狄克州(截止期限11月1日)
德拉瓦州(截止期限11月8日)
夏威夷州(截止期限11月8日)
麻州(截止期限10月29日)
內華達州(截止期限11月8日)
猶他州(截止期限10月28日)
佛蒙特州(截止期限11月8日)
華盛頓州(截止期限10月31日)
仍有時間透過郵寄辦理選民登記的州包括：
科羅拉多州(郵戳日期10月31日之前)
康乃狄克州(郵戳日期11月1日之前)
德拉瓦州(郵戳日期11月8日之前)
關島(10月28日之前寄達選務機關)
夏威夷州(郵戳日期10月31日之前)
麻州(郵戳日期10月29日之前)
猶他州(10月28日之前寄達選務機關)
佛蒙特州(11月4日之前寄達選務機關)
華盛頓州(10月31日之前寄達選務機關)
允許合格選民在投票日當天辦理選民登記的州包括：
加州、科羅拉多州、康乃狄克州、德拉瓦州、夏威夷州、愛達荷州、伊利諾州、愛阿華州、緬因州、馬里蘭州、麻州、密西根州、明尼蘇達州、內華達州、新罕布夏州、新墨西哥州、猶他州、佛蒙特州、華盛頓州、威斯康辛州、懷俄明州以及華府特區。
親自辦理選民登記(In-Person Registration )截止日期在投票日之前的州：
關島(10月28日截止)
麻州(10月29日截止)
蒙大拿州(11月7日中午12時截止)
內布拉斯加州(10月28日截止)
北卡羅來納州(11月5日下午3時截止)
南卡羅來納州(11月7日截止)
選民如果不確定自己居住的州選民登記期限，可前往vote.org網站查詢。辦理登記時需要證明具有居民身份，並提供身份證件。
影片來源：世界新聞網 一洲焦點
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