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期中選舉若想投票 要抓緊最後時間辦理選民登記

記者顏伶如／即時報導
今年11月8日就是期中選舉投票日，想要投票但尚未完成選民登記的民眾，必須把握最後時間完成手續。美聯社
今年11月8日就是期中選舉投票日，想要投票但尚未完成選民登記的民眾，必須把握最後時間完成手續。美聯社

今年11月8日就是期中選舉投票日，想要投票但尚未完成選民登記的民眾，必須把握最後時間完成手續。除了北達科他州之外，全美各州都規定合格選民必須完成選民登記，才能投票。允許選民上網辦理選民登記的州，距離截止期限大多只剩幾天。

非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)統計顯示，從1978年以來的美國期中選舉，2018年是投票人數最踴躍的一次，約有1億2200萬選民參加投票。

距離投票日只剩12天，仍可上網辦理選民登記的州包括：

科羅拉多州(截止期限10月31日)

康乃狄克州(截止期限11月1日)

德拉瓦州(截止期限11月8日)

夏威夷州(截止期限11月8日)

麻州(截止期限10月29日)

內華達州(截止期限11月8日)

猶他州(截止期限10月28日)

佛蒙特州(截止期限11月8日)

華盛頓州(截止期限10月31日)

仍有時間透過郵寄辦理選民登記的州包括：

科羅拉多州(郵戳日期10月31日之前)

康乃狄克州(郵戳日期11月1日之前)

德拉瓦州(郵戳日期11月8日之前)

關島(10月28日之前寄達選務機關)

夏威夷州(郵戳日期10月31日之前)

麻州(郵戳日期10月29日之前)

猶他州(10月28日之前寄達選務機關)

佛蒙特州(11月4日之前寄達選務機關)

華盛頓州(10月31日之前寄達選務機關)

允許合格選民在投票日當天辦理選民登記的州包括：

加州、科羅拉多州、康乃狄克州、德拉瓦州、夏威夷州、愛達荷州、伊利諾州、愛阿華州、緬因州、馬里蘭州、麻州、密西根州、明尼蘇達州、內華達州、新罕布夏州、新墨西哥州、猶他州、佛蒙特州、華盛頓州、威斯康辛州、懷俄明州以及華府特區。

親自辦理選民登記(In-Person Registration )截止日期在投票日之前的州：

關島(10月28日截止)

麻州(10月29日截止)

蒙大拿州(11月7日中午12時截止)

內布拉斯加州(10月28日截止)

北卡羅來納州(11月5日下午3時截止)

南卡羅來納州(11月7日截止)

選民如果不確定自己居住的州選民登記期限，可前往vote.org網站查詢。辦理登記時需要證明具有居民身份，並提供身份證件。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

投票 選民登記 夏威夷州

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