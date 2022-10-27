報紙「背書」候選人影響式微 反疏離更多讀者

報紙社論背書過去常是影響選舉的關鍵，但這個影響力已逐漸式微。（美聯社）

報紙公開支持的候選人，曾經對選戰影響不小，但美聯社26日報導，這種影響力正在消褪，原因在決定選舉結果的是政治造勢，另外報社也發現，背書某候選人，能說服的選民減少，反而疏離更多讀者，反而得不償失。

例如對沖基金「艾登全球資本」(Alden Global Capital)轄下數十家報紙10月稍早便表示，不再對總統、州長及聯邦參議員人選背書。

第摩因紀事報(Des Moines Register)總編輯卡蘿‧杭特(Carol Hunter)表示，因為社會日益極化，民眾一般懷疑媒體，報紙宣布支持候選人無效，大多時候正是如此；她固然不認為這種趨勢很健康，但認定卻是事實。

新聞組織耗費力氣，想讓自己的背書看似強而有力，但向來有人質疑它們的支持影響力有多大，尤其碰到高規格的選舉。聖塔芭芭拉加州大學 (UCSB)指出，以2016年總統選舉為例最清楚，57家全國最大報紙背書喜萊莉 ‧柯林頓，兩家支持川普 ，結果紛紛不敵最後當選的川普。

這年頭報紙要爭取更多讀者，所以各報高層懷疑該不該費事去支持候選人；紐約每日新聞報(New York Daily News)在新政策中宣布，當前環境下要支持特定候選人，能說服的讀者只怕比得罪的來得少，因此在這次州長選舉，該報決定置身事外。

UCSB指出，按發行量來算的全國100家最大報紙，2008年有92家為總統候選人背書，到2020年只剩54家決定支持某候選人，層級較低的選舉沒有可靠的類似數據，但鑒於全國目前報紙比2005年減少2500家，報紙宣布背書者減少很多，這是合理的事。

記錄地方新聞式微的西北大學教授潘妮洛普‧亞柏納西(Penelope Muse Abernathy)指出，對草根民主而言，報紙不再宣布支持候選人，又是一大損失。

媒體產業分析家愛德蒙茲(Rick Edmonds)指出，在媒體已不吃香的年代，很多人不愛被指使去投誰；正經八百的社論要受到敬重，有很多方式，可以立論清楚，但別擺出高高在上、鼻孔朝天的態度。