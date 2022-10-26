期中選舉共和黨若勝出 對中與對烏政策料不變

參院共和黨領袖麥康諾已矢言將超越拜登，將「加快」對烏克蘭的武器援助。(美聯社)

如果共和黨 在11月8日期中選舉拿下國會兩院任何一院，美國對烏克蘭 的支持不大可能出現急轉彎，也將繼續視中國為長期挑戰者，但總統拜登 外交政策團隊未來兩年仍將面臨考驗。

法新社報導，共和黨籍國會議員已經表明，他們會充分發揮監督的角色，嚴格檢視拜登政府從移民乃至去年阿富汗撤軍亂象等各項議題。

國際議題中，共和黨批評最猛烈的是拜登致力恢復伊朗核子協議。但早在伊朗9月爆發反神權領袖的大規模示威之前，恢復伊朗核子協議的希望就已經很渺茫。

在中國方面，共和與民主兩黨立場大抵相同（就展望而言，即使基調各異），也就是視這個崛起的亞洲強權為美國最主要的長期挑戰者。

美中關係8月因台灣陷入緊繃，是因為民主黨籍的聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）執意訪台。

但考驗共和黨聯合陣線，可能是烏克蘭議題；而期中選舉過後，正是他們聚焦2024總統大選的開端。

前總統川普在任時和美國主流分道揚鑣，公開表達對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的景仰。而川普第一次遭彈劾，也是因為他扣住給烏克蘭的軍援而起。

部分受川普啟發的共和黨人，已在攻擊美國對烏克蘭的援助，包括跨黨派國會議員5月通過的400億美元，及拜登要求的另外112億美元援助。

批評力道最猛的是極右派聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene），她指控拜登把「美國納稅人辛苦錢」送給另一個國家「打一場根本不可能贏的仗」。

有可能成為總統第二順位繼承人的聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）也曾警告說，共和黨不會再對烏克蘭開出「空白支票」（blank check）。這令美國盟友大感意外。

然而，參院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）已矢言將超越拜登，將「加快」對烏克蘭的武器援助，其中包括射程更遠的武器；而曾在川普麾下擔任副總統的潘斯（Mike Pence）最近也直接槓上對軍援烏克蘭有意見的人士。

他說：「保守派動向上，普亭的辯護者沒有立足空間，只有自由擁護者占有一席之地。」

確實，智庫芝加哥全球事務委員會（Chicago Council on Global Affairs）最新民調發現，美國普遍支持烏克蘭，2/3共和黨人同意有必要運送武器。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）資深研究員杜克（Colin Dueck）說：「有關核心地區共和黨人普遍反對武裝烏克蘭的見解是不正確的。」他說，「一個共和黨占多數的眾議院背棄烏克蘭？我不認為這會是個穩妥的預測」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點