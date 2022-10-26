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共和黨鐵粉防期中選舉「灌票」持槍站崗投票箱

中央社／亞利桑納州梅薩25日綜合外電
圖為亞利桑納州一處投票箱。（路透）
圖為亞利桑納州一處投票箱。（路透）

多名武裝「監票員」今天來到亞利桑納州郊區1處停車場站崗，力阻所謂的「灌票」行為。他們深信自己是在盡一己之力，要防止共和黨期中選舉到手的勝利飛走。

78歲退休族佐爾納（Gabor Zolna）告訴法新社記者：「這是一種嚇阻。」和其他非官方監票員在提前投票選票投遞箱附近守候的他，對著攝影機展示身上裝備。

他的羽絨衣裡，露出了1把套上槍套的武器。

52歲、僅透露自己是退休人士的妮可（Nicole）戴著口罩說：「我們來這裡是要阻止灌票。」

加上另1名自稱地方政府員工的女子琳妮特（Lynnette），3人都是前來「拯救這個共和國」。他們都認為2020年總統大選川普的勝利被偷走，他們也不孤單，多家民調顯示，美國註冊的共和黨人約7成都這麼認為。

總統大選時，拜登僅以1萬張選票差距贏得了亞利桑納州，翻轉數十年來亞利桑納州都是共和黨天下的局面，也讓這裡成了選舉陰謀論的起源地。

多項調查顯示，2020年的投票並未普遍存在舞弊行為，但對法新社本週遇到的這3位「監票員」來說，那不重要。

3人除了堅信選舉勝利被偷，其他想法也和主流思考大相逕庭。佐爾納堅稱太空人從未登陸月球，琳妮特則相信地球是平的。

過去幾天，梅薩（Mesa）少年法庭前的投遞箱周圍氣氛愈來愈緊張。21日警方介入干預，帶走兩名準軍事打扮的武裝男子，24日，亞利桑納州退休美國人協會（Arizona Alliance for Retired Americans）和「拉丁裔投票」（Voto Latino）組織提起聯邦訴訟，要求對自稱致力選舉公正的草根團體「美國乾淨選舉」（Clean Elections USA）的武裝支持者發出限制令。

投票箱周邊現都已增派警力，馬里柯帕郡（Maricopa County）選委會並呼籲擔心的民眾保持距離。

選委會聲明指出：「雖然監票與透明對我們的選舉相當重要，但恐嚇選民並不合法。想當個選舉公正的一分子，就去當投票所工作人員，或向你所屬政黨申請成為正式的監票員。」

距離11月8日期中選舉僅剩幾週時間，不信任和懷疑氣氛日益高漲。

在這處停車場，52歲的史密斯（Kevin Smith）坐在他的皮卡車裡，他的大狗坐在前座。他指著大狗說：「我想觀察這些監票員，看看他們面對恐嚇有什麼感覺。」

沒辦法判斷武裝非正式監票員的存在是否會影響投票率，但1名前來投遞選票的選民表示，這種行為讓人反感。

懷爾德（Kristin Wilde）說：「這樣好奇怪。票我已經勾選好了，所以不會改變投票對象，但是，沒錯，如果知道有槍，我可能不會到這裡來。」

投票 亞利桑納州 退休

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