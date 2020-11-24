復工的故事／疫情來或不來 求新求變都是IT業常態

疫情之前，鍾慶平和員工在辦公室開會。(鍾慶平提供)

新冠疫情 改變了人們的工作和生活，也讓各行各業面臨前所未有的挑戰；疫情之下，「求新求變」或許是許多人正著急攻克的難題，但對於創辦IT公司的馬州華人鍾慶平(Michael Chung)而言，不斷與時俱進、應對挑戰，原本就是生活的常態。

（影音來源：記者羅曉媛）

●無法當面示範 開拓新客戶成難題

來自香港的鍾慶平早年隨家人移民美國，一轉眼已是30年，他是電腦科學專業出身，1998年在大華府地區創立IT公司「Washington Software Inc(WSI)」，為聯邦政府 、商業機構提供軟體開發、軟體機器人(software robot)程序自動化等服務。

疫情之前，鍾慶平的公司有八成客戶是聯邦政府，還有穩定的電商及中型企業客戶來源，但疫情到來之後，一切活動轉為線上，與人面對面交流的機會沒有了，在線上向陌生人推介服務的效果也大打折扣，這給原本依賴線下活動開拓新客戶、新機會的他們，出了一道難題。

「本來今年準備做更大的項目，向一些大公司做推介，但疫情來了，我們無法親自給對方演示，雙方不認識，很難建立信任。」鍾慶平說，如果沒有疫情，他們通常會到客戶辦公室「坐下來面談」，可現在就很難了。

面對這些限制，鍾慶平和公司業務人員也很快調整方向，通過已有人脈或熟人推薦的方式，開拓新的客戶方向，爭取到許多非營利組織和商業機構的客戶。

鍾慶平在IT行業多年，已習慣不斷迎接新挑戰。(記者羅曉媛╱攝影)

●習慣遠距上班 徵才無地域限制

實際上，快速調整和求新求變，鍾慶平並不陌生；處在日新月異的科技行業，他們每年都面臨不同的挑戰，疫情只是其中一個。

鍾慶平說，一家電腦開發的技術可能兩年不到就更新換代，所以需要與時俱進，才能跟上技術發展的步伐，「新冠疫情也是促成變化的動力」。

不過挑戰也總是與機遇並存，疫情也「啟發」了新的高效辦公模式；鍾慶平說，疫情之後所有員工在家上班，辦公室只有他一人，每天都是通過Zoom線上會議與員工和客戶網上「相見」，也很方便、高效，或許以後也不需要專門再租辦公室。

「沒有了(辦公室的)地域限制，我可以在任何地方聘請人才。」他表示，疫情之後，科技公司的作業有望更有成效、更有成本效益(cost-effective)。

疫情改變作業，開會轉到線上。(鍾慶平提供)

●看好IT前景 就業 市場活躍

此外，疫情也更讓他感受到人與人之間的善意，在探索新業務拓展方式期間，他與亞美商會、校友會、科技協會等組織的同行、朋友、成員交流、取經，也得到許多人的幫助。

鍾慶平說，「有時候需要和更多人一起頭腦風暴，或許能給你一些不錯的想法，雖然不是每個人都幫，但還是很多人願意幫忙，有的人甚至你還沒打求助電話，就主動推薦機會給你。」

對於未來，他亦抱持信心，表示大華府IT和軟體開發行業的前景不錯，不僅因為電商巨擎亞馬遜第二總部的入駐，也因為就業市場越發活躍，「朋友們現在找我推薦人才，要比找我幫忙求職的多」。