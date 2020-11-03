復工的故事／線上3D看房極佳體驗 房市疫下尋得轉機

大華府房市迅速回溫，成交周期縮短，線上看房技術是關鍵之一。(記者張筠 / 攝影)

新冠疫情 雖給多數行業帶來衝擊，房地產 仲介轉型線上的視頻和3D虛擬看房，在危機中也尋得轉機，大華府 房地產公司Samson Properties韓超表示，近幾個月大華府多地房市迅速回溫，多數成交周期也比去年同期短，線上看房是推動此趨勢的關鍵之一。

（影音來源：記者張筠）

●居家工作 帶動換房需求

「疫情剛開始對房市衝擊很大，很多人都處於恐慌期，甚至認為工作無法繼續」，韓超表示，在5月之前不少業內人士預計疫情會導致房市在年底前降到低谷，許多人因此計畫投資炒房，但居家避疫令成為阻礙，無法帶客戶實體看房，業者也很頭痛。

然而大華府房市在5月出現轉機，「往年5、6月開始會有人搬家，天氣回暖，看房的需求也會明顯增長」，韓超表示，疫情限制民眾出行，再加上遠程工作的普及，不少民眾開始考慮更換住房，提升生活質量，「從市區搬到郊區，以小房換大房」，享受更寬敞的生活環境，同時也避免城市人口擁擠增加傳染風險，5月之後疫情給大華府房市帶來「積極的衝擊」，看房的需求迅速增加。

韓超說，疫情之前也有線上的視頻看房技術，但並不普及，一般網路上更多是圖片展示，客戶普遍認為不夠真實，擔心過度美化的問題，此外視頻看房對專業技術要求也更高；疫期為減少人員接觸，客戶對視頻看房、3D參觀等技術越來越熟悉和包容，給業者帶來更多機會。

買賣雙方律師在過戶時被要求坐在房間兩端，室內也有人員限制，與以往大不相同。(韓超提供)

●視頻看房 突破時空侷限

「視頻看房，環境展示更全面、生動，有些視頻甚至可以展示房子的用材、設計等各方面細節」，打破了文字描述和圖片展示的侷限；韓超表示，3D參觀則能更清晰展示整套房子的結構，觀感更真實，也可以自行根據圖標、箭頭「到達」不同房間、樓層，突破時空侷限，客戶體驗更自由也更有針對性。

韓超說，相關技術節省了客戶與房產經理的溝通時間，「90%的客戶在3D參觀後基本上就能做決定」，此方法也適合展示賣家未搬出的房產，節省整理、打掃等程序，更能減少染疫風險。

3D看房能更清晰展示房子的結構，也可以自行根據圖標、箭頭「到達」不同房間、樓層。(截自3D圖像網站Matterport) 買賣方對虛擬看房技術接受度提升，給房產仲介業帶來更多機會。(截自3D圖像網站Matterport)

「若客戶對房屋局部細節還有問題，我們就會親自到現場為客戶錄製視頻，展示房屋特定部分，讓客戶不用到現場也能有親臨其境的感覺」，還有時候韓超也會通過視頻電話帶客戶參觀，「相當於做客戶的眼睛」。

韓超說，疫情之後的看房形式有很多變化，線上技術能解決多數問題，順應市場上迅速增長的需求，但同時她也承擔更多壓力，前期有更多準備工作，「多數視頻看房或3D參觀都重在展示房屋內部，但戶外的社區環境也是很多客戶關注的重點」，因此她也常要為客戶實地勘探環境，分析房價是否合理，避免客戶在疫情期間的衝動消費。

此外對於那些尚未使用線上技術的公寓，韓超也需要為客戶安排現場「open house」，這在疫情期間的難度更大，原來的open house在固定時段，她的工作也較集中。但疫情後她需要為每名客戶安排不同時段，且有更多細節要照顧，不僅要為客戶準備手套、乾洗手液、鞋套，有時還要上網管理看屋者信息。

若客戶線上看房後仍有問題，韓超也會通過視頻電話帶領「現場」參觀，「相當於做客戶的眼睛」。(韓超提供)

●線上過戶 方式選擇多樣

除看房形式不一樣，過戶方法也有變化。韓超說，疫期買賣，雙方律師一般都被要求坐在房間兩端，室內也有人數限制，部分客戶也會選擇線上過戶，「以往線上過戶僅限買賣雙方跨州或跨國的情境，但現在普及了許多。」

韓超說，多元的看房形式也提高交易的成功率，對買賣雙方和房產經紀都是很好的保護，5月開始大華府的房市恢復活躍，平均一套房子兩周就成交，比去年同期更快，「6月初進入市場的幾套房子，在一兩天內就有客戶出價，與以前的兩周到一個月相比，流動性更高」，尤其馬州蒙郡(Montgomery)和北維州等地區，過去幾個月房源更是供不應求。

疫情剛開始時雖然房市也受到很大衝擊，但現在各種線上技術能滿足多數民眾的購房需求，接受度越來越高，房地產市場也繼續走上坡路。韓超表示，疫情之下各行業的生存都不容易，但她身為一名房產經紀，感覺「使命感更強」，也更享受幫人找到「夢想家」(dream house)的過程，與很多陌生人成為朋友甚至是互相信賴的夥伴。