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復工的故事／復工後遇負評 理髮店靠兩個堅持挺過疫情

記者顏嘉瑩／紐約報導
王小雲稟持著「重視客人感受、做到客人滿意」信念，為客戶打造自信與美麗。（本報記者／攝影）
王小雲稟持著「重視客人感受、做到客人滿意」信念，為客戶打造自信與美麗。（本報記者／攝影）

受新冠肺炎疫情影響，許多商家暫停營業數個月，直到政府允許重啟，紐約市皇后區法拉盛羅斯福大道上華人經營的「髮藝」理髮店，就以「煥然一新」面貌迎接疫後新生，在重啟初期很快迎回「報復性消費」的客流，隨後也經歷了生意再次回歸清淡，後來才慢慢趨於正常。業者王小雲堅持每周上課培訓，用專業繼續堅持服務，期盼熬過疫情後的生活和生意能重回正軌。

法拉盛市中心遍布理髮店，但王小雲與合夥人徐向紅在不夜城、羅斯福大道上開張15年多的店面，生意在今年初中國爆發新冠肺炎疫情時便開始大受影響，經常光顧消費的外族裔老顧客，更因為對疫情不了解而害怕進華人店面。

（影音來源：記者顏嘉瑩）

●紐約疫情爆發前就堅持戴口罩上班

對此王小雲表示，當時疫情尚未在紐約出現，但是髮型師與顧客需近距離接觸，屬於高風險行業，自己在2月時便堅持店內近十名員工須戴口罩上班，也希望入店客人能戴口罩，確保雙方安全，「然而當時戴口罩仍非常態，客人也多半不能理解，不願配合」。

不過，隨著紐約新冠發病率在3月猶如「子彈列車」般快速傳播，王小雲店中幾乎已無客人，且連員工也致電不敢外出上班，生意直落谷底；「我和合夥人便決定暫時停業兩周來看看情況，沒想到3月15日關門後，州府便下令居家避疫，讓我們直接停業三個多月，直到6月22日才允許重新開張。」她說，所幸停業期間收得不少客人預約，讓她滿心期待復工後，生意能恢復昔日情景。

業主王小雲在疫情前購買大量一次性用品，確保顧客安全。（記者顏嘉瑩／攝影）
業主王小雲在疫情前購買大量一次性用品，確保顧客安全。（記者顏嘉瑩／攝影）

●復工初期預約不斷 員工踴躍回歸

沒想到，復工後不到兩周，店中顧客陡降、預約客人也常臨時取消，導致此前店內忙碌情景猶如曇花一現；王小雲回憶嘆說，「剛復工時，店內生意一下就恢復疫情前水平，每天預約不斷，我們開心同時也擔心，若一次允許太多客人入店，包括員工及顧客安全都會沒有保障。」慶幸的是，員工接獲復工通知後都踴躍回歸，眾人一周工作六天來消化客源。

「不過，復工後客人多只願意待半小時來修剪頭髮，對須耗費較長時間處理的染髮、燙髮等服務，仍多半不放心。」王小雲說，雖能理解顧客的擔憂，但也多次強調，店裡根據復工指南，客容量維持在50%以下外，所有人入店前也會測量記錄體溫，員工服務時也會全程戴口罩，保障客人安全；此外，客人使用的毛巾、圍布等用品均為一次性，梳子等與皮膚直接接觸工具，使用前後都會再次消毒；每個剪髮工作台也擺放酒精噴霧，客人入座前後，均會仔細噴灑、消毒。

「因為疫情仍還沒結束，我們理解顧客擔心，也警惕自身應努力做好衛生及消毒措施。」王小雲說，尤其客人結帳時，會提供酒精擦拭，還在找零錢時對鈔票噴酒精消毒。

儘管每日客流不穩定，王小雲表示，此前生意無論好壞，眾人也堅持開店十多年，「即使面對虧損、大環境不安全等挑戰，我也希望能繼續撐下去。」但她說，每月高達1萬元的租金與地稅是最大難題，所幸日前與房東深談所遇營運難題後，對方妥協讓步、願意暫時降低租金。

髮廊開業已經30多年，顧客從華裔到外族裔均有。（記者顏嘉瑩／攝影）
髮廊開業已經30多年，顧客從華裔到外族裔均有。（記者顏嘉瑩／攝影）

●房東慷慨減租 員工同意減班 共體時艱

「我們都很珍惜15年來為社區民眾服務的緣分，房東或許看到我們儘管生意不好，也都咬牙堅持開業，不希望再有社區商戶因疫情關閉，慷慨減半50％的租金。」她說，感謝員工8月開始同意減班，店內經濟壓力得以暫時獲得舒緩。

展望疫情過後人流恢復、經濟復甦，王小雲積極參與染髮及頭髮護理等美容課程，每周定期兩天上課以掌握流行趨勢，精進自身技術與能力；她說，「我們無法控制疫情何時結束，但能善用時間、把握機會，讓自己在轉機來臨時，有足夠能力滿足客人的要求。」近期她更鑽研耳掛染、流行色染髮等技術，讓入店客人有更多服務選擇。

髮藝髮廊在復工初始生意相當興隆。（記者顏嘉瑩／攝影）
髮藝髮廊在復工初始生意相當興隆。（記者顏嘉瑩／攝影）

採訪側記／為客人創造美麗的夢想 不因疫情而停止

來自中國浙江溫州的王小雲，2002年移民美國前就在家鄉擔任髮型師，她移居紐約近20年來，在法拉盛開設理髮店，希望通過自己雙手，為每位進店的客人依照心情、期許創造髮型，讓客人離店時能展現自信與美麗。

王小雲表示，自己和許多人一樣，曾經歷剪髮但最終「成品」不是自己想要感覺的經驗，深刻體悟到髮型、髮色及髮質，不但關乎外表美醜，也會影響一個人的心情與自信；加上自己親友也是髮型師，王小雲受鼓舞下，也期許自己能成為幫助民眾變美、變自信的那位「剪刀手」。

2002年移民美國後，她從法拉盛41路小店起步延續自身夢想，短短三年後，便於2005年在人潮熙攘的羅斯福大道上承租店面，經營「髮藝」工作室；她因稟持著「重視客人感受、做到客人滿意」信念，深受華人與外族裔客群喜愛，店裡客流也在新冠疫情爆發前絡繹不絕。

髮藝髮廊已開店十多年。（記者顏嘉瑩／攝影）
髮藝髮廊已開店十多年。（記者顏嘉瑩／攝影）

「這是我從業這麼多年來遇到的最大挑戰。」王小雲說，但因為對美髮有熱情，喜歡與客人如好友般交流，停業期間仍時刻盼望重新復工，但她也稱，復工第一天便遇上「奇葩」客人，對自己心情影響很大。

王小雲表示，關店三個月間，自己未繳電話費導致6月22日重新開業時，刷卡機仍無法立即使用，「當時一名顧客可能沒有和髮型師良好溝通，最終吹剪服務價格為25元，但該名顧客身上現金只有20元；我們最後也僅收取對方20元，豈料數日後在網路上發現對方留下服務負評，扭曲事實稱老闆惡狠狠地接電話，且實際收費比報價高等」。

王小雲表示，開店十多年，客人評價幾乎都為正面，眾人好不容易復工就因小事遭到惡意批評，心中難免感到失落，「另外也會擔心其他顧客看到差評，會影響光顧意願」；不過，即使店中生意仍未恢復疫情前客流，復工幾個月來，她的手藝仍受到顧客肯定，不少入店消費民眾也稱，店內防疫完善、員工服務專業，整體消費體驗佳。

王小雲表示，自己為客人創造美麗的夢想，不會因疫情停止，希望社區早日恢復昔日熱鬧與活力，她會持續用專業滿足大家對美麗、自信的追求。

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