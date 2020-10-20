復工的故事／超前部署+防疫到位 餐廳賺錢 員工拿獎

素描湘戶外座位受客人歡迎，鑑於天氣漸涼，最近加設移動式暖氣裝置。(記者唐嘉麗／攝影)

位於麻省理工學院附近的劍橋市「素描湘」 是家主打正宗創新湖南菜的中高檔餐廳，開業三年，生意紅火；CEO陳素描說，受新冠疫情 影響，生意大受衝擊，在惡劣和不可測的局勢中不斷調整，「幫許多家中西餐館作帳的會計師說，我們的業績算是最好的」，她說，多虧迅速因應，「比起麻州 近三分之二在生存線掙扎的，每月還能做到32萬元的生意，真的很幸運」。

（影音來源：記者唐嘉麗）

●自中返美 火速應變改外賣

今年初，陳素描回了趟中國，武漢疫情爆發後，提前返美；當她看到餐館內賓客滿座，沒人戴口罩、毫無防疫警惕，「叫人心中發毛」；恐怕員工和顧客染疫，她和股東商量，火速做了變更營業模式的準備；3月12日，麻州還未宣布禁止餐館堂食之前，素描湘已購進大批轉型所需的食皿用具，只做外賣生意。

艱困時刻，素描湘召開員工大會，忍痛裁員，50名員工一夕縮減剩12人。期間因外賣生意需要，又雇回三、四名員工；重開堂食後，再增20人，仍比疫前少得多。

身為麻州餐館協會理事，她說，疫期至今，約38%餐館關閉。手套、口罩、洗手液等消耗很大；食材成本大增；人事上因有風險和失業金等因素，也變得複雜，「真的很困難」。

生意在疫情初期掉了40%，陳素描說，「現在恢復了些，也比疫前少掉25至30%」，她手指窗外，「這條街上關了七、八家餐廳，現在還營業的只剩二、三家。」

素描湘管理團隊戰戰競競防疫抗疫，為零歇業、零確診的紀錄感到自豪。(記者唐嘉麗／攝影)

●調整菜色 成本增加不漲價

店裡開銷增加，必須想辦法節流；她說，以往外包管理餐館的社交媒體，現在自己接手；聘用酒吧經理，一年逾6萬元，她去年自生技科研職務退休後，考了執照正好派上用場，現在取而代之；外送公司每單抽成25%，餐館幾乎沒有賺頭，但素描湘逆向操作，增添數家合作外送公司，「雖賺不到錢，但方便顧客，持續營業和保住員工」。

過去，客人人均消費約40元，現在降至25至30元；她嗅到「 省錢意識」，不少常客失業，有的正在找工作，所以即使成本增加也不漲價，以調整菜譜、新增菜式來因應。

行政主廚張湘華說，餐館新增多道特色菜，價錢親民、健康清淡，但仍保有湘菜風味，如紫蘇煎黃瓜、素描豆腐包、農家小炒雞、香辣雞、毛豆蝦仁等，都是熱點新菜餚。

酒品原占三成營業額，堂食關閉後完全停止；餐館搭配適合外賣的無酒精飲料，後來每月推出不同新酒品，現已將酒飲提高至總銷售量的15%。

素描湘餐廳克服疫情挑戰，生意穩定。(記者唐嘉麗／攝影)

●積極行銷 設食客交流平台

疫前的顧客群七成是西方人，華人占三成；陳素描說，疫情爆發後，流失許多留學生、上班族和國外訪客，決定加大力度做本地華人生意，新建的微信 平台已是近500名食友熱絡交流的園地。

「我們一直堅持做市場行銷」，即使在疫期，「別人停止，我們卻加強」；中英文小編增加發通訊頻率，社媒上每日更新餐館動向，最近恢復歌手駐唱，也舉辦新菜式評選品嘗會、普洱茶文化活動；她說，疫期餐館曾遭人潑油漆，素描湘社媒以「不被擊倒」的正面態度公告消息後，眾多顧客積極購餐和社媒貼文支持。

左起：行政總廚張湘華、執行長陳素描、總經理黃信龍。(記者唐嘉麗／攝影)

●攜手同業 相互扶持度難關

疫情期間，受災最重的中餐館，同行一片呼救；身為「麻州亞洲餐館協會」創始人之一，陳素描說，成立兩年、緩步推展會務的協會決定加快腳步，與麻州餐館協會簽署合作和會員協議，以低廉會費取得雙重身分會員資格；分享業界資訊、參加線上講座；建立會員微信群，聊天室每周一次話題性交流，分享財務資訊、因應疫情方法，討論如何開源節源、尋找合作對象、申請PPE、應付員工短缺危機，在最艱難的時刻互通有無、扶持度過難關。

早早做好準備，在其他餐館措手不及時，素描湘提前順利轉型到外賣生意，總經理黃信龍說，餐館沒有歇業一天，員工積極配合；防疫到位，員工食客染疫零紀錄。

素描湘疫期和復工 後每月能做32萬生意，陳素描說，困境中更感受員工、顧客、團隊成員支持的可貴；今年股東還決定不分紅，拿出30%做員工獎金；她樂觀相信，挺過黑暗，定是光明。