復工的故事／五層防護、進口設備 牙醫復工安全上陣

南加華人牙醫學會前會長王安國（右）正在給患者看牙。（記者李雪／攝影）

抗疫一線的醫護人員受到政府和民眾的高度關注，但牙醫似乎被忽視，政府的公衛資源分配極少。其實牙醫也具有同樣的社會責任感和專業度，疫情 期間為了幫助醫院急診分擔口腔的患者流，牙醫師和員工們頭戴五層防護、購置氣溶膠抽吸機，近距離接觸患者口腔，也在高危情況下早早復工 。

南加華人 牙醫學會前會長王安國所在的怡美牙科診所，從5月下旬開始復工。他回憶，疫情剛開始時從聯邦的CDC、全國牙醫協會（ADA）到加州的州牙醫協會（CDA），都還沒有對從業者給出相關的指導，業者們大多也不知如何應對，為了保護醫護和病人不得不停業。

（影音來源：李雪）

●急人所急 決定儘快復工

但是不少患者因牙疼著急求醫而聯絡診所。而且這些衛生機構也呼籲，若是牙醫診所不開門，這些患者可能只是很簡單的發炎或蛀牙，不處理而惡化，只能去醫院急診室求助，反而增加感染風險，而且增加原本就資源緊缺的醫院負擔。因此診所決定儘快開業，一開始只接受急診病人，直到各機構和政府給出了完備的指導後，才逐漸接受普通患者。

由於美國政府一直缺防護裝備（PPP），收到的口罩也大多撥給大醫院或ICU，留給牙醫的極少。實際上，牙醫近距離面對不能戴口罩的患者，還需湊近直面患者口腔，其實很危險。而防護裝備在疫情期間價格也飛漲，診所幾經周折才終於買到。王安國和診所的同事們每天都是「全副武裝」，光是頭上就戴了五層防護，包括N95和三級醫用口罩兩層重疊配戴，一個透明面罩、護目鏡以及包住頭髮的防護帽，此外也身穿防護服、鞋套等。

南加華人牙醫學會前會長王安國（左二）所在的怡美牙科診所，從5月下旬開始復工。（記者李雪／攝影）

●新購口外氣溶膠抽吸機

光是戴兩層口罩就已經呼吸不暢，辛苦一天後非常不適。診所員工Sabrina Lu就表示，防護裝備除了非常悶，每天帶著口罩勒出的印記回家以外，喝一口水都要摘下很多東西，因此飲水次數減少了。她每天洗手無數次，每次摸過任何物品都要洗手。不過全套防護除了保護自己也保護患者，也體現專業，讓患者放心和信任。雖然Sabrina還是有些害怕，但她表示總還是要工作，做好防護自己和家人也能感覺放心一些。負責接待和篩查患者的她，感嘆好在華人患者大多還是有防疫意識，都會配合做好這些篩檢和消毒措施。

診所還新購買了口外氣溶膠抽吸機（Extraoral Suction），在看牙時將抽風口放在口腔附近，吸走可能有病毒的氣溶膠。（記者李雪／攝影）

此外診所還新購買了口外氣溶膠抽吸機（Extraoral Suction），在看牙時將抽風口放在口腔附近，吸走可能有病毒的氣溶膠。而每個隔間都購置了一台小型空氣淨化消毒機，走廊還有一台大型淨化消毒機。而每看完一個病人，整個就診間就要消毒。在診所裡可以看到，除了隨處可見的洗手液台，所有接觸患者的設施、文件都被包上一次性防護塑料布；等候室的位置也只能隔一個坐一位；所有房間也都用防護的門簾隔開。而所有患者進門時都會被要求消毒、測體溫、填寫篩檢表等。

由於診所目前不能使用相鄰的兩個就診間，只能隔一間接受一名患者，因此容量只有一半，預約也都排到三周之後。王安國坦言，現在考驗醫患的信任度，來看牙的患者都體現了對診所防護的十足信任，他對此也相當感恩。