復工的故事／中餐廳疫下生意不減 老闆有秘訣

位於橙縣托斯汀市的「天香樓」已營業13年。（記者王全秀子／攝影）

新冠疫情 衝擊各行各業，尤其是餐飲服務業首當其衝，在如此嚴峻的環境下，位於加州橙縣 托斯汀市（Tustin）營業13年的中餐廳「天香樓」（China Palace），人氣反增不減，除了菜品吸引許多老美回頭客外，老闆朱金遠的秘訣還是用心待客，保證服務品質和衛生標準，因此疫情雖對他的餐廳生意造成影響，但影響不大。

（影音來源：記者王全秀子）

●調整策略 維持生意

在托斯汀開業之前，朱金遠經營的「天香樓」曾在橙市（Orange）和園林市（Garden Grove）交界附近，也就是橙縣有名地標、早期叫「水晶大教堂」（ Crystal Cathedral），現在因賣給天主教改名為Christ Cathedral的附近開業。因租約到期才遷到托斯汀，算下來朱金遠在美從事餐飲業逾40年，積累了不少客人。

坦言突如其來的新冠疫情，讓他們擔心好一陣子，好在他們迅速調整經營模式，讓餐廳能維持生意，員工也恢復全職工作。

朱金遠說，他的餐廳超過5000平方呎，可以容納200人，按照客人聚會人數，會安排適合客人的用餐區，譬如兩三人的小桌，一家幾口有小孩的餐區，十人聚會的大桌等，這樣可以照顧到希望能安靜用餐的客人。根據政府重啟堂吃的規定，餐廳最多只能允許25%的客容量，意味著其餐廳最多只能坐50人。即便開放堂吃，仍有客人謹慎不願上門，因此對業者是不小的考驗。

「天香樓」室內超過5000平方呎，業者劃分為數個區域，滿足客人不同需求。（記者王全秀子／攝影）

●外賣生意變更好

他指出，疫情初期大家都很緊張，尤其是員工很擔心，因為沒有客人上門用餐，服務員都是待業狀態，更不用談拿小費。他當時只好將服務生和後廚人員減半，將主要業務放在外賣上，因此疫情期間他們的外賣生意比以前還好。一度新冠疫情好不容易好轉，橙縣堂吃規定剛要放鬆，卻迎來疫情反撲和第二次關門，好在他們維持不錯的外賣生意，以致他的員工們都恢復了全職工作。

他笑說，以往服務生都要在餐廳內服務客人，現在更多的是忙著打包食物，處理外賣訂單。該餐廳疫情以前就提供外賣，因為附近有老人公寓、商業區和住宅區，生意還不錯，外賣能占30％至40%，同時堂吃上座率不錯。疫情發生後外賣更是占到70%的原有營業額。他認為，民眾的飲食習慣因疫情也在改變，即便恢復堂吃，客人仍是慢慢回來，但大多願意打包外帶

●真誠待客是秘訣

他指出客人以老美為主，除因該餐廳保證菜品穩定，多年來積累的回頭客還是靠用心經營、誠信待人、高質量服務和保證衛生。有些回頭客感嘆他們在疫情期間堅持營業不易，以前一周光顧一次，現在為了照顧生意，一周會光顧兩次或更多；即便是點外賣，小費給的也很大方。

朱金遠指出，外賣對廚房和人員要求其實不一樣，外賣的烹飪方式須有所改變，比如菜品勾芡要稍為厚重，因有濕度湯汁很多，可防止蒸汽回流。外賣盒子也要耐熱，種種細節都是在經營中摸索出來。但外賣生意減少餐廳的耗材成本，譬如像餐巾紙、筷子、醬料等，他於是將此反饋到菜量上，保證菜量足足，並注重包裝的細節，讓餐廳在疫情期間也能逆流勇進。