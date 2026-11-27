汽車衝撞加油站引爆大火 加州西好萊塢4車被焚、至少1人送醫
加州西好萊塢一處加油站因車輛碰撞加油泵引發大火，4輛車受損、至少1人送醫，警方正釐清事故是否涉及酒駕。
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加州西好萊塢一處加油站因車輛碰撞加油泵引發大火，4輛車受損、至少1人送醫，警方正釐清事故是否涉及酒駕。
加州西好萊塢一家加油站周五(27日)下午發生嚴重火災，一輛汽車撞上加油泵後引發大火，至少三輛汽車和加油泵被大火吞噬。
KABC報導，當地時間下午1時30分前不久，位於聖莫尼卡大道和奧蘭多大道交叉口的兩層購物中心停車場內的WeHo Fuels加油站發生火災。
據當局稱，一輛汽車撞上加油泵引發火災，洛杉磯縣和比佛利山莊的消防員趕到現場並撲滅了大火。
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監視器錄影記錄了火災發生前的瞬間。錄影畫面顯示，一輛SUV將一輛白色轎車推入加油站，據報導，這兩輛車在聖莫尼卡大道上相撞後發生碰撞。
隨後，那輛白色轎車撞上了一個加油泵，又撞上了一輛銀色豐田凱美瑞，導致凱美瑞被撞得騰空而起。在同一加油泵的另一側，一輛皮卡車正在加油，碰撞發生後起火。
影片顯示，一名女子從皮卡車上跳下來，在火焰燃起時逃離現場。隨後，另一名男子也加入進來，兩人一起逃離了不斷蔓延的火勢。
事故共涉及四輛車：SUV、白色轎車、停放的豐田凱美瑞和皮卡。據洛杉磯縣警長辦公室稱，至少有一人被送往醫院，但該人的傷勢尚不清楚。
目擊者稱在現場看到警員對一人進行了現場酒精測試。然而，該人隨後被釋放，並未被拘留。
據洛杉磯縣警局稱，目前尚未有人因這起車禍被捕。
事發於聖莫尼卡大道與奧蘭多大道附近的WeHo Fuels加油站，一輛車先撞上加油泵後引燃火勢，消防員趕抵後將大火撲滅。 畫面顯示一輛SUV先將白色轎車推進加油站，白車再撞上加油泵與銀色豐田凱美瑞，導致火勢迅速擴大，皮卡也被波及燃燒。 事故共涉及SUV、白色轎車、豐田凱美瑞與皮卡，至少1人被送醫但傷勢未明；現場曾做酒精測試，但目前尚無人被逮捕。
精華 FAQ
事發於聖莫尼卡大道與奧蘭多大道附近的WeHo Fuels加油站，一輛車先撞上加油泵後引燃火勢，消防員趕抵後將大火撲滅。
畫面顯示一輛SUV先將白色轎車推進加油站，白車再撞上加油泵與銀色豐田凱美瑞，導致火勢迅速擴大，皮卡也被波及燃燒。
事故共涉及SUV、白色轎車、豐田凱美瑞與皮卡，至少1人被送醫但傷勢未明；現場曾做酒精測試，但目前尚無人被逮捕。
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