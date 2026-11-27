犯罪現場示意圖。(Pexels)

AI摘要 文章摘要整理： 加州西好萊塢一處加油站因車輛碰撞加油泵引發大火，4輛車受損、至少1人送醫，警方正釐清事故是否涉及酒駕。

加州 西好萊塢一家加油站 周五(27日)下午發生嚴重火災，一輛汽車撞上加油泵後引發大火，至少三輛汽車和加油泵被大火吞噬。

KABC報導，當地時間下午1時30分前不久，位於聖莫尼卡大道和奧蘭多大道交叉口的兩層購物中心停車場內的WeHo Fuels加油站發生火災。

據當局稱，一輛汽車撞上加油泵引發火災，洛杉磯縣和比佛利山莊的消防員趕到現場並撲滅了大火。

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監視器錄影記錄了火災發生前的瞬間。錄影畫面顯示，一輛SUV 將一輛白色轎車推入加油站，據報導，這兩輛車在聖莫尼卡大道上相撞後發生碰撞。

隨後，那輛白色轎車撞上了一個加油泵，又撞上了一輛銀色豐田凱美瑞，導致凱美瑞被撞得騰空而起。在同一加油泵的另一側，一輛皮卡車正在加油，碰撞發生後起火。

影片顯示，一名女子從皮卡車上跳下來，在火焰燃起時逃離現場。隨後，另一名男子也加入進來，兩人一起逃離了不斷蔓延的火勢。

事故共涉及四輛車：SUV、白色轎車、停放的豐田凱美瑞和皮卡。據洛杉磯縣警長辦公室稱，至少有一人被送往醫院，但該人的傷勢尚不清楚。

目擊者稱在現場看到警員對一人進行了現場酒精測試。然而，該人隨後被釋放，並未被拘留。

據洛杉磯縣警局稱，目前尚未有人因這起車禍被捕。