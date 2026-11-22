加州貨運列車行車時常遭到集體團夥攔路搶劫，過去打劫現金，如今多打劫貴重商品。圖為聯合太平洋鐵路（Union Pacific）一列貨運列車的機組人員正在作業。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯14人犯罪集團長期搶劫南加州貨運列車，偷走逾2250萬元Nike球鞋與電子產品，並將部分贓物銷贓，最終因自拍擺拍留下證據而全數被捕起訴。

1900年的「費爾班克火車大劫案」(Fairbank train robbery)上演現代版，當年火車大盜搶劫富國銀行列車，現代版則是多次竊取列車運送的名牌運動鞋。這個人數多達14人的犯罪團夥作案兩年多後終於全數落網並被起訴。

綜合各家媒體報導，這個由洛杉磯 21歲男子安奇拉(Nathan Daniel Angel)為首的犯罪集團，從2024年2月至2026年8月期間，鎖定從洛杉磯港及長灘港前往全美各地的貨運列車，在途經南加州 皮科里韋拉(Pico Rivera)、富勒頓(Fullerton)等地時，劫走高價值貨品。

這個團夥至少洗劫了36列貨車，盜走總價值超過2250萬元的Nike球鞋、電動手工具及電子產品。聯邦檢察官辦公室首席助理檢察官艾西里(Bill Essayli)形容，該集團的犯罪規模令人震驚。

起訴書披露，這個集團透過Instagram協調行動，預先在鐵路旁埋伏，然後剪斷列車的氣壓管線，導致「氣壓驟降，進而引發煞車系統意外啟動」。當列車緊急煞停後，成員利用電動工具破壞貨櫃鎖頭，將貨物搬上接應的卡車與廂型車運走，運送到南加州多個藏贓地點，行動乾淨俐落。

贓物以Nike運動鞋為主，另有Hoka球鞋、Crocs布希鞋、Milwaukee電動手工具及JBL電子產品。嫌犯除在社媒平台公開兜售外，還將價值超過100萬元的贓物，低價轉賣給洛杉磯一家未經Nike授權的球鞋轉售公司。

起訴書以「公司 1」(Company 1)來說明這家銷贓店，指是一家「總部位於洛杉磯，專門收購熱門或搶手的運動鞋，然後轉售。」

這個集團作案時竟然還自拍及拍下使用電動工具切開列車貨櫃後方的過程，還得意洋洋與贓物對著鏡頭擺拍，結果都成為呈堂證據。

警方經過14個月調查後，19日正式採取行動，將整個集團共14人一網打盡，並於當天起訴。

起訴書將安奇拉列為集團主腦，成員包括他的父親、兩名叔叔以及其他親友，年齡介於21至38歲之間，顯然是個犯罪家族。

嫌犯的控罪包括共謀犯罪、竊取跨州鐵路貨物、持有或收受跨州鐵路贓物，針對鐵路運輸業者施襲，最高刑期由5年到終身監禁不等。

聯邦調查局(FBI)估計，美國和加拿大2025年的貨物竊盜損失高達近7.25億元，較前一年激增60%。國土安全部則估計，貨物竊盜每年讓美國蒙受150億至350億元經濟損失。