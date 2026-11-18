明州的帕特爾(圖)被控在周末渉嫌謀殺未遂一名索馬利亞裔優步司機。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 明尼蘇達州索馬利亞裔優步司機遭乘客勒頸、輾壓後棄置路邊，檢方雖以謀殺未遂等罪起訴，仍認定不足以證明屬仇恨犯罪。

明尼蘇達州一名索馬利亞裔 優步(Uber)司機在周末遭到襲擊，目前情況危急，一名乘客在17日被控謀殺未遂。當局稱，這名司機被安全帶勒住脖子，隨後被自己的車輾壓，最後被遺棄在路邊溝渠。

穆罕默德．尤瑟夫(Mohamed Yusuf)正在與死神搏鬥，他肋骨骨折、腿部骨折、脊椎受傷、肺部塌陷，並伴隨嚴重的內出血。據稱，襲擊發生前，這名乘客曾告訴尤瑟夫，他不喜歡「穆罕默德」這個名字。

25歲的薩米特．帕特爾(Samit Apurva Patel)被控二級謀殺未遂和劫車罪，但亨內平郡(Hennepin County)檢察官莫里亞蒂(Mary Moriarty)表示，沒有足夠的證據證明這起攻擊是出於仇恨犯罪 。她表示，但這項決定「並不能減輕尤瑟夫家人和索馬利亞社區此刻所感受到的痛苦」。

帕特爾的律師沒有立即回覆記者的留言。撥打帕特爾住址對應的電話號碼後，接電話的人只說了句「無可奉告」後便掛斷了電話。

根據法庭文件，14日凌晨1時前，尤瑟夫在明州 明尼亞波利斯市一家酒吧附近載客時，和他同樣也是優步司機的兄弟通電話。乘客的下車地點定位在附近的霍普金斯郊區。

法庭文件顯示，尤瑟夫的兄弟稱，他聽到車上的乘客告訴尤瑟夫，他不喜歡「穆罕默德」這個名字。文件還顯示，他後來聽到尤瑟夫用索馬利亞語尖叫，說有人用安全帶勒住他的脖子，還說他被車輾過。

檢察官莫里亞蒂表示，嫌犯作案動機尚不清楚，但指出：「此人回家時遇到了一些嚴重的問題，他的父母非常擔心，於是撥打了911報警。」

根據法院文件，帕特爾的父母在他回家後，發現其似乎處於醉酒狀態，並且「出現情緒困擾及具攻擊性的行為」，因此要求警方前往進行安康檢查。警員抵達帕特爾的家後，查看停在外面街上的那輛車時，車子處於發動狀態，但車內沒有人。

警員隨後注意到車身有些許損壞，便折返屋內與帕特爾（Patel）談話。檢方指出，帕特爾當時要求警員逮捕他，因為他「幹了一堆(髒話)荒唐事(髒話)」。他接著表示，自己參加完一場生日派對後搭Uber。

其他警員發現車內有一支手機仍在通話中，電話另一頭是受害者的兄弟。他表示，當司機說自己名叫穆罕默德時，他聽到兄弟車上的乘客說：「(髒話)我不喜歡這個名字。」不過，這名司機當時顯然對此一笑置之，並未放在心上。

這起發生於明尼亞波利斯郊區的暴力事件，加劇了當地索馬利亞社區的恐懼。多年來，包括川普總統在內的各方都曾發表過針對索馬利亞移民的言論。