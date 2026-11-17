麻州36歲母親克蘭西被控三年多前在家裡殺害自己三個孩子，9月受審宣告流審，麻州法官16日定明年3月底重審。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 麻州母親克蘭西涉嫌在家殺害3名孩子，首次審判因陪審團無法達成共識而流審，法官已排定明年3月29日重審。

麻州 36歲母親克蘭西(Lindsay Clancy)被控三年多前在家裡殺害自己三個孩子，9月第一次受審因陪審團無法達成共識而流審，麻州法官16日敲定明年3月底重審。

檢方先前曾表示，他們打算再次以一級謀殺罪起訴克蘭西，指控她殺害三個年幼子女。

克蘭西第一次受審時，陪審團對於她是否該對殺人負起刑事責任未能意見一致而宣告無效；當天共11名陪審員傾向於以精神錯亂為由判她無罪，1名陪審員則持反對意見。

截至目前為止，普利茅斯郡(Plymouth County)地方檢察官尚未公開表示，是否會在第二次審判中提出相同指控，但助理地方檢察官斯普拉格(Jennifer Sprague)在16日的聽證會上告訴法官，檢方已準備好要確定陪審團的審判日期。

克蘭西的律師雷丁頓(Kevin Reddington)把此話解讀為假如指控較輕，克蘭西可以放棄由陪審團審判的權利，依此推估，檢方打算再度以一級謀殺罪起訴克蘭西；雷丁頓告訴法官沙利文(William Sullivan)， 地方檢察官表示此案需要陪審團審理時，言外之意就是要以一級謀殺罪起訴克蘭西。

檢方曾以日程安排衝突為由要求將重審日安排在明年5月份，沙利文16日卻明確敲定3月29日。

沙利文駁回辯方撤銷指控請求一個星期過後，決定安排克蘭西接受重審，當時表示重審不會違反克蘭西受憲法保護的一罪不二罰(double jeopardy)權利。

律師們預訂12月30日重返法庭，討論庭審安排、保全措施以及媒體報導等相關事宜。

克蘭西曾經是一名產科護士，迄今為止從來不曾否認2023年1月在位於杜克斯伯里(Duxbury)的家中殺害三個孩子。雷丁頓在第一次庭審時為被告辯稱她患有罕見的產後精神病(postpartum psychosis)，然而檢方認為，克蘭西預謀殺害三個孩子，她非常清楚自己在做什麼。