吃頓高檔日式鐵板燒...廚師手中油罐突起火 洛杉磯女客雙腿嚴重燒傷
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一名女子到洛杉磯的高檔日式鐵板燒餐廳用餐，卻因店內突然的火災意外，導致她的雙腿二級燒傷，還進行了手術和痛苦的康復過程，女子對餐廳提告，並要求對其身體疼痛、精神痛苦和導致的殘疾等賠償。
紐約郵報（New York Post）報導，西科內（Angela Ciccone）9月5日和朋友在日式鐵板燒餐廳Maison Kasai用餐時，她坐的直火餐桌旁的廚師手上拿的食用油容器突然著火，火焰迅速蔓延至廚師的手臂和脖子。
西科內遞交的訴訟文件指出，西科內當時低頭一看，發現地板和她的雙腿也著火了，西科內說她當時像瘋了一樣在地上打滾並不停拍打雙腿，試圖撲滅火焰，一位朋友衝過來幫忙。
西科內說，火災發生後，餐廳員工將廚師帶到另一個房間，但沒有任何員工來幫她。
消防員接到911報案電話後趕到現場，西科內被緊急送往急診室，她被送到醫院時醫院啟動「外傷急救小組」。急診科醫師診斷西科內的雙腿二級燒傷，她打點滴、接受麻醉和接受燒燙傷敷料包紮。
隔天，西科內被轉至一家專門的燒傷中心，並在那裡待到9月17日，她接受切除受損組織的手術並植皮，訴訟書描述了她痛苦的康復過程，每次換藥都極其痛苦，因為會撕扯下她腿上的新生皮膚。
訴訟書上寫道，西科內的雙腿將留下永久性疤痕；訴訟書附的一張照片顯示，西科內的腿部有大面積燒傷。
Maison Kasai位於洛杉磯市中心Moxy飯店八樓的Level 8，該樓層有許多高檔餐廳和酒吧。
官司將Lightstone Parent LLC列為被告，並指出該公司為Maison Kasai的擁有者。
Maison Kasai在其網站上自稱為「融合精湛烹飪技巧與表演藝術的高級鐵板燒餐廳」，菜單上有許多高級菜色，包括A5神戶牛肉、緬因龍蝦、魚子醬和黑松露和牛漢堡。
西科內針對她所遭受的身體疼痛、精神痛苦、情緒困擾、毀容、身體殘疾、身體機能受損、羞辱感以及生活樂趣的喪失，尋求損害賠償。
事件發生於9月5日，女子與朋友在洛杉磯市中心的Maison Kasai用餐時，廚師手中的食用油容器突然著火，火焰迅速擴散，導致她的雙腿也被燒傷。 她的雙腿被診斷為二級燒傷，先在急診接受點滴、麻醉與燒燙傷包紮，隔天轉入專門燒傷中心，之後進行切除受損組織與植皮手術，康復過程相當痛苦。 西科內在訴訟中要求賠償身體疼痛、精神痛苦、情緒困擾、毀容、殘疾、身體機能受損、羞辱感，以及生活樂趣喪失等損失，並指稱腿部將留下永久疤痕。
精華 FAQ
事件發生於9月5日，女子與朋友在洛杉磯市中心的Maison Kasai用餐時，廚師手中的食用油容器突然著火，火焰迅速擴散，導致她的雙腿也被燒傷。
她的雙腿被診斷為二級燒傷，先在急診接受點滴、麻醉與燒燙傷包紮，隔天轉入專門燒傷中心，之後進行切除受損組織與植皮手術，康復過程相當痛苦。
西科內在訴訟中要求賠償身體疼痛、精神痛苦、情緒困擾、毀容、殘疾、身體機能受損、羞辱感，以及生活樂趣喪失等損失，並指稱腿部將留下永久疤痕。
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