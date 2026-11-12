裝狗籠活埋男嬰 南卡25歲父親被控謀殺未遂

南卡州11個月大的男嬰科亞．夏普(左)9日失蹤，10日在男嬰祖父家不遠的樹林裡被發現放入狗籠裡活埋約24小時，倖存獲救。男嬰的25歲父親科默(右)被控謀殺未遂。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 南卡羅來納州一名11個月大男嬰失蹤後，次日在樹林中被發現活埋於狗籠內，所幸被救出並預期完全康復，其25歲父親已遭逮捕並控謀殺未遂。

南卡羅來納州 一名11個月大嬰兒在祖母外出辦事時失蹤，數十名救援人員在郊區搜尋一整天，10日在男嬰祖父家不遠的樹林裡發現他被放入狗籠裡，被活埋約24小時，男嬰倖存獲救；男嬰的25歲父親被控謀殺未遂。

警長辦公室稱，倖存男嬰科亞·夏普 (Koah Sharp)有著紅金髮，9日在哥倫比亞 以西的郡失蹤，近百名救援人員參與搜救。

經過一整天搜尋，當局10日在男嬰祖父家附近樹林裡發現新翻動的泥土，很快挖出小科亞，他被裹在毛巾裡，奄奄一息。

萊剋星頓郡(Lexington County)警長庫恩(Jay Koon)10日在記者會上說，小男嬰被找到後聲嘶力竭的哭喊。送到醫院後於10日晚出院，預期可完全康復。

男嬰的父親麥克·科默(Michael Comer)被控謀殺未遂和其他罪名，目前被羈押，不得保釋。

庫恩說，男嬰身上的毛巾可能形成一個氣囊，讓他可以在籠子裡呼吸，涼爽氣溫也可能有幫助。籠子很淺，落地後，籠子頂部到地面的高度約至少一呎。

警方稱，事發時，小男嬰由科默的母親、也就是男嬰的祖母照顧，期間男嬰祖母外出辦事，便把孩子留給科默照看，另一照顧者正在趕來的路上，但是接班的照顧者趕到時，科默和科亞都不見了。

庫恩表示，鄰近幾家商店監視器畫面顯示，9日下午科默身邊沒有小男嬰，到了當天晚間，科默被找到並被逮捕。

小男嬰的姑婆哈蒙德(Amber Hammond)說，科默曾說要帶孩子去紐約，因為他不想和孩子的母親待在同州；科亞失蹤後，她和其他人都以為科默把孩子交給別人。

線上法院紀錄顯示，科默7月因家庭暴力和嚴重擾亂治安被捕，認罪後於10月被判緩刑；根據認罪協議，檢方撤銷對他的持槍指控，他也因服刑兩個多月獲減刑。

哈蒙德說，小男嬰快一歲了，已開始學習站立。