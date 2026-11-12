聯航驚傳「有炸彈」 兩度遭驅逐移民試圖衝撞駕駛艙

戈麥斯-阿爾貝托9日晚間在一架聯航航班上突然發飆，聲稱攜帶炸彈並試圖衝撞駕駛艙。(國安部照片)

AI摘要 文章摘要整理： 一名有多次非法入境與炸彈威脅前科的宏都拉斯籍男子，在聯航班機上揚言有炸彈並企圖闖入駕駛艙，所幸機組人員及時制伏，飛機安全降落後他遭逮捕。

一名居住在紐約布朗士(Bronx)的宏都拉斯籍非法移民 ，9日晚間在一架從新澤西州 紐瓦克(Newark)飛往紐奧良(New Orleans)的聯合航空公司(United Airlines)2174號航班上突然發飆，聲稱攜帶炸彈並試圖衝撞駕駛艙。

紐約郵報(New York Post)報導，國土安全部 (DHS)與路易斯安納州傑佛遜郡(Jefferson Parish)警長辦公室證實，涉案嫌犯為34歲的戈麥斯-阿爾貝托(Rony Alexander Gomez-Alberto)。當時他搭乘載有46名乘客及6名機組人員的客機，飛行途中突然換上黑衣且行為異常，在機上大鬧。執法部門確認，他曾兩度被驅逐出境、三度非法入境，此前曾獲聯邦法官批准釋放。

根據流出的飛航管制(ATC)錄音與警方證詞，機組人員臨危不亂，勸說該名精神狀況不穩定的男子前往機艙後部將其制伏，使飛機最終於深夜11時15分左右安全降落在路州阿姆斯壯紐奧良國際機場(Louis Armstrong New Orleans International Airport)。飛機降落後，警方立即登機將其逮捕，過程平順，未發生進一步衝突。

國土安全部發言人指出，戈麥斯-阿爾貝托前科累累，曾於2011年9月在德州埃爾印第奧(El Indio)及2014年10月在新墨西哥州哥倫布(Columbus)非法入境被捕並遭驅逐出境。2019年他第三度從加州聖思多羅(San Ysidro)潛回美國再次被捕，但在2020年1月，一名聯邦法官裁定將其在等待遣返審理期間交保釋放。他的刑事紀錄還包括重罪炸彈威脅、恐怖主義威脅及擾亂治安等。

國安部發言人在聲明中強調，「在川普總統與穆林(Mullin)部長領導下，美國絕不歡迎有犯罪前科的非法移民。」目前聯邦移民暨海關執法局(ICE)已對其發出拘留令。戈麥斯-阿爾貝托目前被關押於傑佛遜郡懲教中心，被控散布縱火虛假訊息及恐怖威脅罪，不得保釋。聯邦航空管理局(FAA)亦已宣布對此事件展開調查。