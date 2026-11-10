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太浩湖游泳遭「水獺拖下水」內華達女遭咬傷縫38針、還得打狂犬病疫苗

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太浩湖的湖水令人神往。(美聯社)
太浩湖的湖水令人神往。(美聯社)

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文章摘要整理：

內華達州女子在太浩湖游泳時遭水獺拖下水並持續追咬，造成多處咬傷縫38針，當局稱此類攻擊罕見但須提高警覺。

內華達州一名女子在太浩湖（Lake Tahoe）游泳時，突然遭水獺抓住腿部拖入水中，儘管她奮力逃生，仍被水獺持續追咬，造成臉部、手臂及腳部多處咬傷與抓傷，送醫後縫了38針，還必須接種狂犬病疫苗。當地野生動物官員表示，水獺攻擊人類相當罕見，但太浩湖流域的水獺族群近15年持續增加。

Travel+Leisure報導，受害者貝林（Lynnette Bellin）在太浩湖游泳超過20年，過去從未遇過比小魚或小龍蝦更具威脅性的動物。8月30日，她在內華達州一側的隱密海灘（Hidden Beach）附近、靠近岸邊游泳時，卻遭遇驚險攻擊。

貝林接受KCRA 3電視台訪問時回憶：「我突然感覺有東西抓住我的腿，把我拖下水。那股力量非常強大，感覺就像是有人在拉我。」

水獺並未停止攻擊，反而持續追著她咬。貝林表示：「這隻水獺開始朝我追過來，露出牙齒、伸出爪子……我試著游開，但牠一直攻擊我的腳。」她還向KGO電視台透露，水獺甚至把她臉上的泳鏡扯掉。

貝林最後好不容易爬上岩石，再逃到附近步道，逃生過程還拿手機拍攝。救援人員趕抵後將她送醫，醫護人員針對臉部、手臂及腳部的咬傷和抓傷縫合38針，並安排狂犬病疫苗接種。

衛報報導，救援人員當時還詢問她是否確定遭到水獺攻擊，因為相關單位過去從未處理過水獺襲擊人的案件。

內華達州野生動物部門發言人肯齊．馬吉奧特（Kenzie Margiott）向KCRA 3表示，這類事件非常罕見，但水獺廣泛分布於太浩湖流域。野生動物巡查人員事後未能找到涉事水獺，也沒有計畫捕捉。

內華達州野生動物部門指出，水獺通常不會主動攻擊人類，但如果感到受到威脅、被逼入困境，或正在保護幼崽，就可能變得具有攻擊性。

官員提醒民眾，遇到水獺或其他野生動物時，應保持足夠距離，不要靠近或試圖互動。若不幸遭到攻擊，應設法反擊並盡快離開水域，立即就醫，接受包括狂犬病風險在內的醫療評估。

精華 FAQ

  • 受害者貝林在內華達州一側海灘附近游泳時，突然被水獺抓住腿部拖入水中，之後又被持續追咬，最後才爬上岩石逃離。

  • 她的臉部、手臂與腳部都有咬傷和抓傷，送醫後共縫了38針，並因擔心感染風險而接受狂犬病疫苗接種。

  • 野生動物部門表示水獺通常不會主動攻擊人，但受威脅時可能變得凶猛；民眾應保持距離，遇襲時盡快反擊、離開水域並立即就醫。

疫苗 內華達州

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