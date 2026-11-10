新澤西飛紐奧良 聯航客機驚傳「有炸彈」男嫌企圖闖駕駛艙

聯合航空機隊，非本新聞涉事客機。(路透)

美國聯合航空 一架從新澤西 州飛往路易斯安納州紐奧良的客機，11月9日晚間驚傳乘客揚言攜帶炸彈，甚至企圖闖入駕駛艙，飛行員緊急向航管單位發出疑似劫機警報。機組人員隨後控制現場，將涉事乘客移至機艙後方，班機最終安全降落紐奧良，警方並逮捕涉案男子。

機上46名乘客及6名機組人員均平安。

根據航空內容創作者萊因斯（Aaron Rheins）說法，聯合航空2174號班機當時從紐華克自由國際機場飛往紐奧良，飛行途中，飛行員向航空交通管制中心通報，指機上可能發生乘客試圖闖入駕駛艙的事件。

每日郵報報導，萊因斯檢視航空交通管制通訊錄音後發現，一名乘客聲稱背包內藏有炸彈，促使飛行員發出劫機警報。機組人員隨後控制局面，將該名乘客帶往機艙後方，避免事態進一步擴大。

涉事乘客是一名34歲男子，幾乎不會說英語。

班機最後順利降落紐奧良，警方隨即逮捕涉案男子羅尼．戈梅茲－阿爾貝托（Rony Gomez-Alberto）。他被控散布有關預謀縱火的虛假資訊，以及恐嚇罪名。原報導未進一步說明男子是否已提出答辯。