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洛杉磯機場空中驚魂：法航險撞美航 飛行員回「給我一點時間」

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法國航空客機，非本文涉事飛機。（路透）
法國航空客機，非本文涉事飛機。（路透）

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文章摘要整理：

洛杉磯國際機場11月7日凌晨發生法航客機偏航闖入美航航路的驚險事件，空管及時介入，所幸兩機未相撞且無人受傷。

洛杉磯國際機場" rel="154527">洛杉磯國際機場（LAX）11月7日凌晨發生驚險飛安事件，1架法國航空客機起飛後未經授權偏離航線，進入1架美國航空客機的飛行路徑，兩架客機一度險些在空中相撞。美國聯邦航空總署（FAA）表示，空管人員立即向法航客機發布修正指令，所幸事件未傳出人員受傷。

People雜誌報導，事故發生於11月7日凌晨約12時20分，涉及法航AF028航班及美國航空1架客機。FAA向「People」表示，法航AF028航班離開機場後「進行未經授權的轉彎」，進而進入另一架從平行跑道起飛的飛機航線。

FAA指出，空中交通管制人員隨即向法航客機發布修正指令。空管通話錄音顯示，管制員立即警告法航機組人員：「Air France 028，立即轉向270度……注意交通警告，12點鐘方向有飛機，距離不到1英里，保持高度2000英尺。」

隨後，管制員再次詢問法航飛行員為何偏離原定航線，並提醒對方：「Air France 028，你們接獲的指令是沿著標準儀器離場程序爬升，而不是轉向指定航向。」

當管制員進一步詢問機組人員當時遵循哪項程序時，飛行員回答：「給我一點時間。」管制員則回應：「沒問題。」另一名飛行員隨後表示，機組原本接獲的指令是依照「SUMMR TWO」離場程序飛行，第一名飛行員也確認了這項說法。

法航發言人向KTLA電視台證實，AF028航班於11月7日從洛杉磯飛往大溪地帕皮提，起飛後不久接獲空管要求調整飛行路徑。

法航聲明表示：「機組人員立即遵從指示，隨後繼續航程。」客機最終於當地時間上午5時59分正常降落帕皮提。KTLA報導指出，這起事件沒有傳出人員受傷。

精華 FAQ

  • 事件發生於11月7日凌晨約12時20分，在洛杉磯國際機場起飛後不久，法航AF028航班偏離原定航線，並一度進入另一架美航客機的飛行路徑。

  • 因為法航AF028在起飛後出現未經授權的轉彎，闖入平行跑道起飛的美航客機航路，空管隨即下達轉向270度並保持高度2000英尺的指令。

  • 法航表示機組人員接獲指示後立即配合修正，航班之後持續飛往大溪地帕皮提，並於當地時間上午5時59分正常降落，事件未造成任何人員受傷。

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