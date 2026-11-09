我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳正宮低調背景曝光 姊弟戀41年遇女高管桃色陷阱

Nvidia接下來發展？4情境推估 黃仁勳最慘恐面臨刑事調查

從敵國、受害人帳戶偷240萬美元加密幣 前FBI探員認罪

編譯周芳苑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加密貨幣示意圖。(路透)
加密貨幣示意圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

前FBI探員亞羅奇承認從敵國人士、金融犯罪受害者等人竊取240餘萬元加密貨幣，並多次洗錢掩飾，最終面臨最高20年刑期。

聯邦調查局(FBI)前反情報督察探員亞羅奇 (Patrick Yaroch)5日認罪，坦言從敵國、金融犯罪受害者和其他人士竊取240餘萬元加密貨幣，計劃在葡萄牙展開新生活。

37歲的亞羅奇今夏被捕前在FBI擔任主管；他在維吉尼亞州亞歷山大市(Alexandria)的聯邦地方法院承認觸犯電信詐欺和洗錢罪，排定明年3月受審量刑，最高恐監禁20年。

聯邦檢察官稱，亞羅奇常翻閱不是他負責的案件機密記錄，取得用以存取兩敵國人士加密貨幣帳戶的安全憑證、以及35個FBI獨立調查對象的加密貨幣資產。

亞羅奇認罪文件顯示，竊取的部分資金中，至少屬於10名FBI調查中的金融犯罪受害者。公開法庭紀錄未提及兩敵國名稱。

美國助理檢察官羅伯遜(Kathleen Robeson)在法庭上表示，亞羅奇盜竊不分金額大小，其中轉帳金額僅81美分、另一筆則超過58萬元，往往將竊得的加密貨幣兌換成其他類型貨幣以掩蓋罪行。

亞羅奇承認在截至7月的一年半期間進行約100筆詐欺交易，用其中240萬元償還不斷增加的個人債務，並計劃退休後移居葡萄牙。

亞羅奇曾詢問人工智慧聊天機器人ChatGPT，假如有約100萬元、想離開美國而成為歐盟國家的居民或公民，該怎麼做？機器人建議他在葡萄牙買葡萄園，因為他有年輕的家庭、計劃40歲左右退休，而且有建立慢節奏的葡萄園和農業生活方式。

亞羅奇7月下旬主動向FBI和司法部自首後被捕。他的辯護律師說他配合而且悔過，檢方則表示他「有時」配合調查。

亞羅奇被指控的罪行在深入調查後加重。

一開始，政府指控亞羅奇犯下的罪行較輕，最高判處10年監禁，最初起訴文件稱，亞羅奇涉嫌從一個敵國竊取約100萬元加密貨幣。然而隨著調查深入，涉案金額和受害人數不斷增加，檢方最終同意一項認罪協議，以較嚴重的指控為基礎，最高可判20年監禁。

精華 FAQ

  • 他在聯邦法院承認觸犯電信詐欺和洗錢罪，檢方指他利用職務之便竊取加密貨幣並轉換資金，以掩蓋來源與去向，涉案金額達240餘萬元。

  • 檢方稱他翻閱不屬於自己負責的機密案件記錄，取得兩名敵國人士的帳戶憑證，並盜用35名FBI獨立調查對象及至少10名受害者的加密資產。

  • 隨調查深入，涉案金額與受害人數持續增加，原本指控僅涉及約100萬元且最高10年，後來改以更嚴重的電信詐欺與洗錢認罪協議處理，最高可判20年。

FBI 維吉尼亞州 葡萄牙

上一則

吹牛老爹案檢察官 獲任命主導重啟康乃爾性侵案刑事調查

延伸閱讀

男子盜3000帳戶、3.73億 銀行有內鬼 逃往亞洲結果？

男子盜3000帳戶、3.73億 銀行有內鬼 逃往亞洲結果？

涉騙174美國人 中國男來美受審

涉騙174美國人 中國男來美受審
AI仿聲音影像冒充CEO 3外國人詐騙1.29億 聯邦檢察官起訴

AI仿聲音影像冒充CEO 3外國人詐騙1.29億 聯邦檢察官起訴
FBI指控北韓竊取幣安60億美元 金與正痛批政治挑釁

FBI指控北韓竊取幣安60億美元 金與正痛批政治挑釁

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克6日宣布，德州工廠明年將停產Cybertruck。(美聯社)

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

2026-11-06 20:22
一架私人商務飛機1日墜毀在佛州棕櫚灘郡一處住宅區，機上9人全部罹難，警方和急救人員趕到，封鎖現場。美聯社

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

2026-11-02 15:51
輝達執行長黃仁勳（左）攜夫人蘿莉（右）9月24日出席川習會晚宴。（路透）

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

2026-11-08 16:49
朱欽文(右)、黃敏華(左)夫婦向哈佛法學院豪捐3140萬元。(哈佛法學院官網)

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

2026-11-02 11:33
黃仁勳坦承與黃樂（左）有婚外情。（圖／取自NetThunder領英）

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

2026-11-08 16:18
一名身披藍色披風、穿著印有「藍色浪潮選民」(Blue Wave Voter)字樣上衣的選民，在投票時掃描選票後做出手勢。(美聯社)

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

2026-11-06 10:35

超人氣

更多 >
賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童
黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們
以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查
台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職