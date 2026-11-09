加密貨幣示意圖。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 前FBI探員亞羅奇承認從敵國人士、金融犯罪受害者等人竊取240餘萬元加密貨幣，並多次洗錢掩飾，最終面臨最高20年刑期。

聯邦調查局(FBI )前反情報督察探員亞羅奇 (Patrick Yaroch)5日認罪，坦言從敵國、金融犯罪受害者和其他人士竊取240餘萬元加密貨幣，計劃在葡萄牙 展開新生活。

37歲的亞羅奇今夏被捕前在FBI擔任主管；他在維吉尼亞州 亞歷山大市(Alexandria)的聯邦地方法院承認觸犯電信詐欺和洗錢罪，排定明年3月受審量刑，最高恐監禁20年。

聯邦檢察官稱，亞羅奇常翻閱不是他負責的案件機密記錄，取得用以存取兩敵國人士加密貨幣帳戶的安全憑證、以及35個FBI獨立調查對象的加密貨幣資產。

亞羅奇認罪文件顯示，竊取的部分資金中，至少屬於10名FBI調查中的金融犯罪受害者。公開法庭紀錄未提及兩敵國名稱。

美國助理檢察官羅伯遜(Kathleen Robeson)在法庭上表示，亞羅奇盜竊不分金額大小，其中轉帳金額僅81美分、另一筆則超過58萬元，往往將竊得的加密貨幣兌換成其他類型貨幣以掩蓋罪行。

亞羅奇承認在截至7月的一年半期間進行約100筆詐欺交易，用其中240萬元償還不斷增加的個人債務，並計劃退休後移居葡萄牙。

亞羅奇曾詢問人工智慧聊天機器人ChatGPT，假如有約100萬元、想離開美國而成為歐盟國家的居民或公民，該怎麼做？機器人建議他在葡萄牙買葡萄園，因為他有年輕的家庭、計劃40歲左右退休，而且有建立慢節奏的葡萄園和農業生活方式。

亞羅奇7月下旬主動向FBI和司法部自首後被捕。他的辯護律師說他配合而且悔過，檢方則表示他「有時」配合調查。

亞羅奇被指控的罪行在深入調查後加重。

一開始，政府指控亞羅奇犯下的罪行較輕，最高判處10年監禁，最初起訴文件稱，亞羅奇涉嫌從一個敵國竊取約100萬元加密貨幣。然而隨著調查深入，涉案金額和受害人數不斷增加，檢方最終同意一項認罪協議，以較嚴重的指控為基礎，最高可判20年監禁。