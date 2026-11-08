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「腦中有聲音，指示殺死川普」 委內瑞拉非法移民白宮旁被逮

編譯盧炯燊／綜合報導
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自稱聽到聲音指示他前來行刺川普總統的委內瑞拉籍無證移民奇里諾斯。(國土安全部)
自稱聽到聲音指示他前來行刺川普總統的委內瑞拉籍無證移民奇里諾斯。(國土安全部)

AI摘要

文章摘要整理：

白宮附近一名委內瑞拉籍無證移民因自稱聽到聲音要他殺川普而被捕，車內還查獲3枝槍與子彈，當局已對其提出多項刑事指控。

白宮又驚傳有人意圖暗殺川普總統，特勤局探員5日晚間在白宮附近逮捕一名委內瑞拉非法移民，並在他的汽車內搜獲三枝槍。該男子疑似有精神障礙，聲稱聽到聲音指示他前來行刺川普。

據美聯社等多家媒體報導，國土安全部(DHS)發表聲明指出，特勤局探員5日晚間11 時40分，在白宮附近巡邏時，發現路邊一輛汽車內一名男子形跡可疑，上前盤問時，該男子主動表示「腦海中出現聲音，指示他前往哥倫比亞特區殺死川普總統」，並承認車內藏有武器。

特勤局探員從嫌犯車內搜獲的三枝長短槍及數十發子彈。(國土安全部)
特勤局探員從嫌犯車內搜獲的三枝長短槍及數十發子彈。(國土安全部)

探員隨後發現該男子的車輛早前已在南卡州報案失竊，同時在車內搜獲三枝長短槍及數十發子彈，分別是一枝AR-15式步槍、一枝MAC-10衝鋒槍及一把格洛克43X手槍，於是立即將他逮捕。

經調查後確認被捕男子是今年26歲、來自委內瑞拉的無證移民奇里諾斯(Ronny Yordrix Guanipa Chrinos)， 2024年3月經德州非法入境美國，遭邊境巡邏隊逮捕後獲釋。

國土安全部表示，奇里諾斯已被控非法藏械、盜竊汽車以及收受贓物等十多項罪名，9日將在聯邦法院出庭，但指控罪名並未提及意圖行刺總統。

奇里諾斯目前由美國法警局(U.S. Marshals Service)羈押看管，聯邦移民暨海關執法局(ICE)已對他發出拘留令。

白宮未對本次事件置評。

國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)表示，「多虧勇敢的特勤局探員，在白宮附近逮捕這名在車內藏有三枝槍的非法移民，才沒有造成任何人員傷害。」

特勤局局長柯倫(Sean Curran)指出這次逮捕行動顯示了探員的訓練水準，但又說白宮已日漸成為精神健康問題人士的目標，令他對層出不窮的威脅案件數量之多感到擔憂。

今年5月，一名疑似有精神障礙病史的男子，在白宮外一個檢查哨向特勤局探員開槍，後來被擊斃，事發時川普正在白宮內。

精華 FAQ

  • 特勤局5日晚間在白宮附近攔查一名可疑男子，對方自稱腦中有聲音叫他去殺川普，並承認車內藏有武器，隨即遭到逮捕。

  • 探員在車內發現3枝槍和數十發子彈，包括1枝AR-15式步槍、1枝MAC-10衝鋒槍，以及1把格洛克43X手槍，車輛還被通報失竊。

  • 該男子已被確認為26歲的委內瑞拉無證移民，現由美國法警局羈押，ICE也已發出拘留令；他被控非法藏械等十多項罪名，9日將出庭。

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