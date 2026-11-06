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華州4死槍案 警員處理家暴1死1命危 嫌犯等3人亡

編譯彭馨儀／綜合報導
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華盛頓州史波坎郡3日發生槍擊案，造成包含嫌犯在內共三人當場喪生。兩名員警中彈，其...
華盛頓州史波坎郡3日發生槍擊案，造成包含嫌犯在內共三人當場喪生。兩名員警中彈，其中一人殉職，另一名員警性命垂危。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

華盛頓州史波坎郡處理一起家暴報案時遭嫌犯開火，雙方交火後共釀4死，包含1名殉職員警與嫌犯等人，另有1名員警重傷命危。

華盛頓州史波坎郡(Spokane County)3日發生槍擊案，造成包含嫌犯在內共三人當場死亡，兩名員警中彈，其中一人當天晚上殉職，另一名員警性命垂危。

國家廣播公司(NBC)旗下當地電視台KING報導，史波坎郡警長諾威爾斯(John Nowels)於記者會上表示，一名女子告知鄰居遭兄長槍擊後，警方於3日下午2時30分左右，接獲報案指稱斯潘格爾市(Spangle)一處住宅發生家庭暴力事件並派員前往處理。

警方先出動無人機，發現院子裡有一人倒臥地上。員警隨即將其移至安全區域嘗試施救，但確認該名受害者已無生命跡象。

警方發現嫌犯因涉重罪遭通緝，且研判現場可能還有其他受害者。用無人機進行多次確認後，認定威脅尚未解除，於是派出特勤隊(SWAT)與制服警員開始向該棟民宅靠近。

諾威爾斯表示，當警方試圖破門時遭遇「火力射擊」，隨即展開還擊。交戰中有兩名特勤隊員中彈，其他員警以火力掩護，合力將受傷的隊員撤離至安全區域，隨後送往附近的聖心醫療中心(Sacred Heart Medical Center)急救。

其中一名受傷員警當晚殉職，身後留下妻子和兩名年幼子女；另一人傷勢嚴重，目前倚賴維生系統，並準備捐贈器官。

諾威爾斯警長指出，警方隨後在屋內發現另一名死者，連同先前在院子發現的死者以及嫌犯本人，共有三人喪生。死者身分目前尚未公布。

警長補充，該名遭兄長槍擊求救的女子也被送往醫院救治，無生命危險。

「對史波坎郡來說，這是非常悲慘的一天，」諾威爾斯情緒激動地表示，「許多家庭都受到波及。」

另外，關於第三名死者的死因，三名開槍的警員目前已暫停職務接受調查，以釐清責任歸屬。

關於這起槍擊案的細節與案發原因，史波坎警察局與華盛頓州警目前正主導相關調查。

精華 FAQ

  • 警方接獲通報稱斯潘格爾市一處住宅發生家庭暴力事件，且有女子指稱自己遭兄長槍擊，因此派員前往處理，沒想到後續演變成致命槍戰。

  • 交火中2名特勤隊員中彈，其中1人當晚殉職、1人傷勢危急並準備捐贈器官；警方另在院子與屋內發現死者，連同嫌犯共造成4人死亡。

  • 史波坎警察局與華盛頓州警已接手調查案發經過與開槍原因；3名開槍警員則先暫停職務接受調查，以釐清整起事件的責任歸屬。

槍擊 家暴

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