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賓州3死家庭悲劇 父親疑推6歲罕病女兒、8歲兒子墜樓後輕生

編譯陳韻涵／綜合報導
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林奇家父子女三人墜樓地點，賓州黎巴嫩山市政廳後方的停車場。(取自Google街景...
林奇家父子女三人墜樓地點，賓州黎巴嫩山市政廳後方的停車場。(取自Google街景)

AI摘要

文章摘要整理：

賓州匹茲堡近郊發生家庭悲劇，警方懷疑42歲父親將8歲兒子與6歲罕病女兒推下立體停車場後自殺，案件正朝謀殺後自殺方向調查。

賓州匹茲堡近郊3日發生家庭悲劇，42歲的父親、8歲兒子，以及罹患罕見疾病的6歲女兒，被人發現陳屍於一處立體停車場。警方初步懷疑，父親將兩名孩子推下樓後，縱身躍下，此案朝雙重謀殺後自殺方向偵辦。

國家廣播公司(NBC)報導，這起人倫悲劇發生於3日下午4時左右，地點在匹茲堡近郊富裕社區黎巴嫩山(Mt. Lebanon)市政廳後方的停車場。

阿勒格尼郡(Allegheny County)法醫辦公室證實，三名死者分別為42歲的派翠克·林奇(Patrick Lynch)、8歲的詹姆斯(James Lynch)，以及6歲的卡洛琳(Caroline Lynch)，三人都住在黎巴嫩山。

阿勒格尼郡警方表示，急救人員抵達現場時，發現一名成年男子和兩名孩童墜樓受傷，隨即展開急救，但最終都在現場宣告不治。

警方表示，「初步資料顯示，這起事件是謀殺後自殺。」

黎巴嫩山警察局長哈伯曼(Jason Haberman)在記者會上強調，警方不會將此案視為意外事故處理。

警方尚未說明死者家庭生前的狀況，也未透露可能的犯案動機，調查人員則著手釐清三人墜樓的經過。

紐約郵報報導，6歲的卡洛琳罹患罕見的遺傳性疾病「威廉氏症候群」(Williams syndrome)，此症是第七對染色體特定區域缺失所造成的先天性疾病，主要影響患者的知覺和行為發展及運動協調等。

黎巴嫩山雜誌(Mt. Lebanon Magazine)曾於去年專訪卡洛琳的母親安娜·林奇(Anna Lynch)，安娜透露，女兒2020年出生時正值新冠肺炎疫情期間，家人當時得知她患有威廉氏症候群與心肺疾病。

安娜回憶，當時自己對如何照顧身心障礙的孩子毫無頭緒，也不認識其他有類似經驗的家庭。

為了協助女兒及其他身障兒童家庭，安娜參與創辦非營利組織「共融集體」(Inclusion Collective)，致力提高社會對身心障礙者的認識，推動共融環境，並協助家長為孩子爭取權益。

「共融集體」去年在臉書分享的照片顯示，卡洛琳戴著紅色眼鏡和米妮老鼠耳朵造型的髮箍，在共融集體的遊戲聚會上開心地玩彩帶。

卡洛琳生前就讀的托兒所「蜜蜂天堂」(Honey Bee Haven)3日宣布停課一天，讓教職員工有時間哀悼並接受專業心理輔導。

精華 FAQ

  • 警方初步資料顯示，42歲父親疑似先將2名孩子推下樓，再自行墜落身亡，因此目前朝謀殺後自殺方向偵辦，並明確表示不會先按意外事故處理。

  • 死者為42歲的派翠克·林奇、8歲的詹姆斯·林奇，以及6歲的卡洛琳·林奇，3人皆住在黎巴嫩山。急救人員到場時發現1名成年男子和2名孩童墜樓受傷，最終仍宣告不治。

  • 卡洛琳罹患罕見遺傳疾病威廉氏症候群，並伴有心肺疾病。母親曾參與創辦非營利組織「共融集體」，協助身心障礙家庭與推動共融環境，女童就讀的托兒所也因此停課一天哀悼。

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