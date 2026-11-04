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邁阿密附近直升機墜海灣 釀1死2重傷

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一架直升機今天接近中午時分在比斯坎島（Key Biscayne）外海、比爾巴格斯...
一架直升機今天接近中午時分在比斯坎島（Key Biscayne）外海、比爾巴格斯州立公園（Bill Baggs State Park）附近墜落。(美聯社提供)

AI摘要

文章摘要整理：

一架直升機在邁阿密附近墜入比斯肯灣，造成1名男子死亡、2人重傷，當時正執行拍攝船隻任務，事故原因仍待調查。

警方表示，一架直升機今天在邁阿密附近墜入比斯肯灣（Biscayne Bay），造成一名男子喪生，另兩人重傷，當時直升機正執行拍攝水上船隻的任務。

美聯社報導，佛羅里達州邁阿密戴德郡（Miami-Dade）警長辦公室表示，這架羅賓遜（Robinson）R44 II型直升機今天上午接近中午時分在比斯坎島（Key Biscayne）外海、比爾巴格斯州立公園（Bill Baggs State Park）附近墜落。

警長柯戴羅-席杜茲（Rosie Cordero-Stutz）在下午的記者會上表示，兩名生還者已送往附近的創傷中心，情況「危急但穩定」。

數個地方機關救援人員以及美國海岸防衛隊（USCG）和美國海關與邊境保護局（CBP）人員均趕赴現場。

柯戴羅-席杜茲表示，警長辦公室海上巡邏隊抵達現場時，發現一名熱心民眾正試圖協助其中一名遇難者將他帶上岸。邁阿密消防人員試圖搶救但仍不治。

與此同時，邊境保護局人員找到直升機上另外兩名男子，將他們交由邁阿密戴德郡救援人員送醫。

柯戴羅-席杜茲說，墜機原因仍在調查中。佛羅里達州南部過去幾天降下大雨，但目前尚不清楚天候是否為墜機因素之一。

佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）附近1日曾發生一架里爾60型（Learjet 60）噴射機墜毀事故，造成機上9人全數罹難，調查人員表示，天候狀況是調查重點之一。

精華 FAQ

  • 事故造成1名男子喪生，另有2名男子重傷。兩名生還者已被送往附近創傷中心治療，院方描述他們的狀況為危急但穩定。

  • 這架羅賓遜R44 II型直升機當時正在拍攝水上船隻，墜落地點位於邁阿密附近的比斯肯灣、比斯坎島外海，接近比爾巴格斯州立公園一帶。

  • 警方表示墜機原因仍在調查中，尚無法確定是否與近期南佛羅里達的大雨有關。多個地方機關、美國海岸防衛隊及海關與邊境保護局都已參與救援。

佛羅里達州 墜機

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