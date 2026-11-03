2024與2026選前寄百封「白粉信」奧克拉荷馬男子遭起訴
FBI起訴奧克拉荷馬男子羅賓．馬丁，指他在2024與2026選前寄出數百封含白粉與威脅字句的信件，部分寄給選務官員、國會議員及媒體。
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FBI起訴奧克拉荷馬男子羅賓．馬丁，指他在2024與2026選前寄出數百封含白粉與威脅字句的信件，部分寄給選務官員、國會議員及媒體。
美國聯邦當局起訴一名來自奧克拉荷馬市的男子，指控他在2024年與2026年選舉前，寄送數以百計含有白色粉末的信件給公職人員，信內並附有關於叛國罪的不祥警告。
美聯社報導，美國聯邦調查局（FBI）在今天公開的法庭文件中表示，這些粉末最後發現沒有危害，成分是酵母或麵粉，但並非所有信件都完成檢驗。
馬丁（Robin Martin）遭控傳播虛假訊息並郵寄具威脅性的信件。他於昨天遭到逮捕，預計今天將在奧克拉荷馬市（Oklahoma City）聯邦地區法院出庭。
FBI表示，這起調查可追溯至2024年，當時多個州的選務官員通報收到內含白色物質的郵件，裡面還放了一封長達3頁、宣稱要發動戰爭的信件。其中一些信件含有透過紫外線才能看到的警告字句，像是「站在歷史正確的一邊！你的生命可能取決於此！！」
寄件者在回郵地址欄寫上「美國叛國者剷除軍（U.S.T.E.A., United States Traitor Elimination Army），馬里蘭州塔科馬帕克市（Takoma Park）」。
調查人員認為，今年秋天寄出的700多封郵件似乎與同一名寄件者有關，但使用不同的回郵地址。FBI探員柯爾（David Cole）在宣誓書中指出，這些郵件寄給選務官員、國會議員、民調機構、新聞媒體與聯邦執法機構。
在2024年與2026年寄出的郵件中，常見的訊息是警告收件者，他們將因叛國罪「或更嚴重的罪名！！」遭到逮捕。
柯爾說：「這封信件的寄件人描述他所認為的2020年選舉問題，聲稱總統川普贏得2020年大選，並擔憂部分相同問題可能在即將舉行的2024年選舉中再次浮現。」
聯邦當局上月宣布，正在調查寄往全美各地國會與選舉辦公室、內含「可疑物質」的信件，並呼籲收件者將這些信件視為可能具危險性。
聯邦當局指控他向公職人員與相關機構寄送數百封含白色粉末的信件，並在信中加入叛國與警告字句，涉嫌傳播虛假訊息與郵寄具威脅性的信件。 FBI表示，已完成檢驗的粉末最後確認沒有危害，成分可能是酵母或麵粉；不過，仍有部分信件尚未完成檢測，因此調查仍在持續。 調查人員認為信件寄給選務官員、國會議員、民調機構、新聞媒體與聯邦執法機構，常見內容是警告收件者可能因叛國罪或更嚴重罪名被逮捕。
精華 FAQ
聯邦當局指控他向公職人員與相關機構寄送數百封含白色粉末的信件，並在信中加入叛國與警告字句，涉嫌傳播虛假訊息與郵寄具威脅性的信件。
FBI表示，已完成檢驗的粉末最後確認沒有危害，成分可能是酵母或麵粉；不過，仍有部分信件尚未完成檢測，因此調查仍在持續。
調查人員認為信件寄給選務官員、國會議員、民調機構、新聞媒體與聯邦執法機構，常見內容是警告收件者可能因叛國罪或更嚴重罪名被逮捕。
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