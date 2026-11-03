2024與2026選前寄百封「白粉信」奧克拉荷馬男子遭起訴

FBI起訴一名來自奧克拉荷馬市的男子。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： FBI起訴奧克拉荷馬男子羅賓．馬丁，指他在2024與2026選前寄出數百封含白粉與威脅字句的信件，部分寄給選務官員、國會議員及媒體。

美國聯邦當局起訴一名來自奧克拉荷馬市的男子，指控他在2024年與2026年選舉前，寄送數以百計含有白色粉末的信件給公職人員，信內並附有關於叛國罪的不祥警告。

美聯社報導，美國聯邦調查局（FBI ）在今天公開的法庭文件中表示，這些粉末最後發現沒有危害，成分是酵母或麵粉，但並非所有信件都完成檢驗。

馬丁（Robin Martin）遭控傳播虛假訊息並郵寄具威脅性的信件。他於昨天遭到逮捕，預計今天將在奧克拉荷馬市（Oklahoma City）聯邦地區法院出庭。

FBI表示，這起調查可追溯至2024年，當時多個州的選務官員通報收到內含白色物質的郵件，裡面還放了一封長達3頁、宣稱要發動戰爭的信件。其中一些信件含有透過紫外線才能看到的警告字句，像是「站在歷史正確的一邊！你的生命可能取決於此！！」

寄件者在回郵地址欄寫上「美國叛國者剷除軍（U.S.T.E.A., United States Traitor Elimination Army），馬里蘭州塔科馬帕克市（Takoma Park）」。

調查人員認為，今年秋天寄出的700多封郵件似乎與同一名寄件者有關，但使用不同的回郵地址。FBI探員柯爾（David Cole）在宣誓書中指出，這些郵件寄給選務官員、國會議員、民調機構、新聞媒體與聯邦執法機構。

在2024年與2026年寄出的郵件中，常見的訊息是警告收件者，他們將因叛國罪「或更嚴重的罪名！！」遭到逮捕。

柯爾說：「這封信件的寄件人描述他所認為的2020年選舉問題，聲稱總統川普贏得2020年大選，並擔憂部分相同問題可能在即將舉行的2024年選舉中再次浮現。」

聯邦當局上月宣布，正在調查寄往全美各地國會與選舉辦公室、內含「可疑物質」的信件，並呼籲收件者將這些信件視為可能具危險性。