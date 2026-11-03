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印州沃爾瑪爆槍案 25歲女員工身中多槍不治 18歲嫌被逮

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沃爾瑪賣場標誌。（路透）
沃爾瑪賣場標誌。（路透）

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文章摘要整理：

印第安納州漢蒙市沃爾瑪賣場發生槍擊案，25歲女員工遭連開數槍後不治，警方逮捕18歲嫌犯，初步研判雙方相識且因私人糾紛起衝突。

印第安納州漢蒙市（Hammond）一間沃爾瑪（Walmart）賣場11月2日上午發生槍擊案，一名25歲女員工遭槍手連開數槍，送醫後仍傷重不治。警方逮捕一名約18歲男子，初步調查認為，嫌犯與死者原本就認識，兩人交談後發生肢體衝突，男子隨後取出槍枝行凶。

漢蒙市警方表示，當天上午約9時10分接獲通報，指位於第五大道的沃爾瑪賣場內發生槍擊，最先通報的是一名當時不在執勤狀態的警員。警方趕抵前，該名警員已經將嫌犯控制。

警方初步調查指出，嫌犯當時正在與一名女性員工交談，雙方隨後發生肢體衝突，男子接著取出槍枝，朝女員工連開數槍。死者身分為25歲女性賣場員工，因傷勢過重死亡。

漢蒙市警局警官凱洛格（Steve Kellogg）向哥倫比亞廣播公司（CBS）表示，槍擊發生後，嫌犯走到賣場另一側的幾個走道，將槍枝放在地上，隨後留在現場等待警方逮捕，目前仍遭拘留。

漢蒙市長麥克德莫特（Thomas McDermott Jr.）向WGN電視台表示，這起事件與私人關係糾紛有關，槍擊發生時，賣場內仍有員工及顧客。

凱洛格也指出，警方相信嫌犯與死者彼此認識，兩人在衝突發生前曾進行一段相當長的談話。他說：「看起來他們確實認識，在事情發生之前，兩人談了相當長一段時間。」

警方初步認定案件屬單一事件，目前沒有證據顯示公共安全受到進一步威脅。事發後，該間沃爾瑪賣場當天暫停營業。

精華 FAQ

  • 案發於印第安納州漢蒙市一間沃爾瑪賣場，25歲女性員工遭槍手連開數槍，送醫後仍因傷勢過重死亡，現場還有其他員工與顧客。

  • 警方逮捕一名約18歲男子，初步調查認為他與死者原本就認識，兩人先長談後發生肢體衝突，隨後嫌犯取出槍枝行凶。

  • 槍擊發生後，嫌犯把槍放在賣場另一側走道地上並留在現場，隨即遭到控制與拘留。警方表示這是單一事件，目前沒有證據顯示公共安全再受威脅。

槍擊 印第安納州 沃爾瑪

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