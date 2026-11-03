佛州9死墜機疑零件脫落 富豪全家罹難 女副機師才20歲

一架私人飛機 1 日在佛州西棕櫚灘附近高速墜毀，機上9人全數罹難。圖為飛機墜地時引起大火。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 佛州一架Learjet 60疑在暴雨與結冰環境中空中解體後失控墜毀，機上9人全數罹難，NTSB正調查零件脫落、天氣與飛行紀錄。

一架私人飛機1日在佛州 西棕櫚灘附近高速墜落撞進住宅區，造成機上九人全數罹難，國家運輸安全委員會(NTSB) 相信部分機身在空中脫落或解體導致空難，當時的天氣狀況也是調查重點。有報導指罹難者是一名科技富豪的全家人。

美聯社報導，NTSB委員查普曼(Tom Chapman)2日在記者會表示，初步調查發現的證據表明，飛機在撞擊地面前已開始解體。

出事的是一架里爾60型噴射機(Learjet 60)，航空專家古澤蒂(Jeff Guzzetti)透過社媒影像分析推測，垂直尾翼上的水平安定面(Horizontal stabilizer)或升降舵(Elevator)有可能在空氣湍流中脫落，導致飛機完全失去控制。

曾是NTSB及聯邦航空管理局調查員的古澤蒂指出，「如果確實發生這種情況，飛機就無法控制了，這亦解釋了飛機在撞擊地面前呈現出的導彈狀飛行軌跡」。

由於飛機機體局部脫落或解體，預計飛機的部分零件會散落在大範圍區域，可能在墜機 撞擊坑以外相當遙遠的地方才能尋獲。

天氣狀況也是調查重點，空難發生前該地區已出現暴雨，其中一名機師向空中交通管制部門報告高空有結冰的情況。

根據FlightRadar24提供墜機時的天氣雷達圖，與飛機的飛行路線結合起來時，顯示飛機直接飛入一個迅速向上擴張的風暴雲團，但目前仍需確定3.5萬呎(約1萬多公尺)高空的天氣狀況。

根據曝光的對話紀錄，機師在飛機急速俯衝時發出了「Mayday」求救訊號，驚恐高喊飛機處於「超速狀態(Overspeed condition)且正在墜毀」。

這架包機從德州起飛，原定飛往巴哈馬，在飛經佛州棕櫚灘郡時，短短80秒內從3.5萬呎高空以每秒數百呎的速度垂直俯衝。佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)形容現場畫面如同遭到「導彈擊中」。

消息人士向網媒TMZ證實，罹難九人除機組人員外，其餘是德州億萬科技企業家、44歲的羅賓森(Adam Robinson)及其一家人，包括妻子海倫(Helen)、兩歲和四歲的孩子、保母及兩名好友。

此外，卡米拉·科特萊蒂(Camila Corteleti)向媒體表示，20歲女兒菲爾蓋拉施(Nathalia Gadelha Filgueiras)當時擔任該飛機的副機師。

菲爾蓋拉施在2023年、年僅17歲就讀高中航空專班時，由學區資助考取了該款噴射機的副駕駛資格。執照顯示，她具備副駕駛資格，但尚不能擔任獨立指揮飛行的機長。