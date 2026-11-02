2021麻州孕婦命案以自殺結案 FBI重啟調查後控警察殺人

命案示意圖。（取材自pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 麻州孕婦伯奇莫爾2021年死亡原被判定自殺，FBI重啟調查後指控前警察法威爾涉案，案件同時揭露州警初查疑有包庇問題。

麻州 一名女子2021年跟一名已婚警察發生婚外情及懷孕，但該名警察懷疑不願承擔責任將她殺害，聯邦調查局(FBI ) 2023年調查後拘控涉案警察，控辯雙方周五(30日)完成舉證，最快下星期提交陪審團審理。

美聯社報導，此案不僅涉及謀殺，更揭露了州警最初調查時有包庇之嫌。

案發於2021年2月1日，23歲女子伯奇莫爾(Sandra Birchmore) 倒斃在自已的公寓單位內，警方迅速認定這是自殺事件，但她的朋友並不相信她是自殺。

朋友們說，伯奇莫爾對自己懷孕極度高興，唯一不滿的就是她戀上的已婚警察法威爾(Matthew Farwell)。

聯邦檢察官審訊時表示，州警堅持伯奇莫爾是自殺，法威爾只非正式接受了15分鐘訊問，調查人員沒做筆記，沒有檢查他身上是否有傷痕，也沒有採集他的DNA樣本，而且很快下結論說絕對是自殺事件，不存在謀殺。

法威爾任職的斯托頓(Stoughton)警察局曾由副局長霍姆斯(Brian Holmes)領導展開內部調查，認定法威爾與死者存在性關係，但法威爾在調查結果公布前辭職了。霍姆斯於是要求FBI 接手調查，當時是2023年。

經進一步調查後發現，伯奇莫爾一直想當警察，12歲時參加斯托頓一個警察輔導項目，認識當時24歲的法威爾。在一條2020年的短訊中，伯奇莫爾告訴法威爾永遠不會忘記兩人第一次發生性關係的那天：2013年4月10日，當時她15歲，他27歲。

檢方表示，伯莫奇爾在短訊中要求懷孕，若不答應就告知他妻子，那年(2020)年底，她給法威爾發短信說「我們要當父母了」。

伯莫奇爾的朋友說，兩人就此發生激烈爭吵，法威爾聲言不會在出生證明上登記是孩子的父親。

檢方稱，法威爾其後殺害伯奇莫爾阻止她公開兩人之間的關係，當時她懷孕約 8 周。法威爾的律師向陪審團承認兩人有婚外情，但堅稱他不是兇手。

本案離奇之處，經親子鑑定，伯奇莫爾腹中塊肉並非法威爾經手，而是陸軍徵兵官皮卡德(Jason Pickard)，兩人於2019年認識及發生關係，她當時考慮參軍。

控辯雙方周五完成舉證，最快下星期提交陪審團審理。