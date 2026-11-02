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DNA檢測結果 猶他州連環殺手泰德邦迪受害人再多一人

編譯尤寶琪／即時報導
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猶他州知名連環殺手泰德邦迪當年在法庭上的照片。(美聯社)
猶他州知名連環殺手泰德邦迪當年在法庭上的照片。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

猶他州運用新DNA技術，確認52年前遇害的青少女梅麗莎．安．史密斯與泰德邦迪有關，使這名連環殺手的受害者名單再添一人。

當局27日(周二)宣布，DNA檢測結果顯示，猶他州一名青少女的死亡與知名連環殺手泰德邦迪(Ted Bundy)有關；這名青少女的屍體是於52年前被一名獵人在樹林中發現。

由於DNA檢測技術的進步，邦迪受害者人數自他於1989年去世以來，仍持續增加中。他在1970年代於多個州殺害了至少30名婦女和女孩，另外還有更多人逃脫或身負重傷倖存下來。

薩米特郡(Summit County)檢察官奧爾森(Margaret Olson)在記者會上指出，1974年的少女梅麗莎．安．史密斯(Melissa Ann Smith)命案長年以來一直都是懸案，最新資訊讓調查人員確信，邦迪需為史密斯的死亡負責。

他們透過比對在史密斯和蘿拉．安．艾米(Laura Ann Aime)身上的DNA，最終偵破了此案。蘿拉．安．艾米是邦迪的另一名受害者，她的案件已於2025年4月在猶他縣結案。邦迪的DNA樣本在佛羅里達州有記錄，他最終於佛州被定罪並執行死刑

奧爾森說，除了這些證據外，史密斯的死也呈現了邦迪「犯案模式、動機、手段和機會」的典型特徵。

猶他州犯罪實驗室於2023年引進了新技術，讓即使樣本量很小且因年代久遠而降解或含有多人DNA，也能夠被提取。

「這起案件凸顯了保存證據的重要性，」鹽湖郡(Salt Lake County)警長李維拉(Rosie Rivera)說道，她的部門也曾調查過與邦迪有關的凶殺案。

「我們必須盡全力偵破這些案件，」她說道，並解釋了即使過了這麼多年，運用科學手段仍然至關重要，「沒有人會就此罷休，把一切都歸咎於泰德·邦迪，儘管很多案件都是如此。在猶他州，我們對此高度重視。」

薩米特郡警長辦公室表示，已就調查結果聯繫了史密斯的親屬，但他們拒絕出席記者會，也拒絕接受記者採訪。她的父母都已經過世。

邦迪因三項謀殺罪名成立，於1989年在佛羅裡達州被執行電椅死刑。他在生命的最後幾天，他做出了一系列供述，其中包括一些警方先前未知的罪行。並非所有這些供述都已得到證實。

精華 FAQ

  • 關鍵在於2023年引進的新DNA技術，能處理少量、降解或混有多人DNA的證據，讓警方得以重新比對史密斯與另一受害者的樣本並確認邦迪涉案。

  • 她是1974年遇害的青少女梅麗莎．安．史密斯，屍體當年由獵人在樹林中發現。此案長期未破，直到最新DNA分析才鎖定泰德邦迪。

  • 檢方除了DNA比對結果外，也認為案件呈現邦迪典型的犯案模式、動機、手段和機會，並指出其在佛州留下的DNA紀錄與既有供述都支持結論。

猶他州 DNA 死刑

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